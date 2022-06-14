P. LEAGUE+ 2021-22賽季季後賽第一輪新北國王、新竹街口攻城獅的對決，今天（14日）在新竹進行的第5戰決定最終生存者，兩隊共有9名球員因為進入新冠肺炎健康管理程序無法登錄出賽，第3節最多落後到12分的地主攻城獅，在高國豪下半場海灌19分及辛巴全場29分、23籃板助威，最終98比93擊退國王，將與台北富邦勇士爭奪本季總冠軍。

賽後PLG官方也公布總冠軍賽賽程，2021-22賽季例行賽排名第1的新竹街口攻城獅，對上排名第3的台北富邦勇士，首場賽事將於本周六（18日）下午5點在新竹縣體育館進行，總冠軍賽賽制為7戰4勝，主場配置為「2-2-1-1-1」，總冠軍賽的主場優先順序，以例行賽戰績排名為主。

攻城獅後衛高國豪此役上半場8投0中、得分掛零，下半場找到投籃準星、命中率11投7中，並有7籃板、6助攻，率隊打出漂亮一勝，揮別上季全聯盟4隊唯一沒晉級季後賽的陰霾，本季勇闖總冠軍賽。

賽後高國豪表示，當戰況吃緊時就是從防守做起，全隊團結一心、保持侵略性，他和田浩的雙衛搭檔也努力控制好球隊節奏，不慌張地朝勝利努力，能晉級總冠軍賽他非常興奮，鼓勵隊友好好把握機會朝冠軍邁進。

此役雙方因為新冠肺炎防疫健康管理程序，無法登錄出賽的球員，新北國王是外援湯瑪士（Thomas Welsh ）、林力仁、洪楷傑、陳俊男，新竹街口攻城獅則是宋宇軒、布魯斯巫獅、容毅燊、林宜輝、陳堅恩，國王禁區少了「小火車」湯瑪士，39歲老將戴維斯奮力出賽將近42分鐘，貢獻24分、16籃板，穆倫斯、里金斯各贊助17分，可惜客場落敗。