女星成語蕎以模特兒身分出道，氣質出眾的外型還有「小侯佩岑」封號，直到去年在台劇《三隻小豬的逆襲》裡飾演「最強小三」，甜美外貌加上火辣身材，立刻晉升許多觀眾心中的女神；最近成語蕎上節目參加聯誼單元，穿上性感洋裝，大方秀D奶和長腿，裙子更短到差點走光，辣到不行。

成語蕎昨（13日）在IG預告，日前錄影的節目快要播出，主題還是聯誼，她也曬出當日錄影的穿著，透露自己為了參加聯誼單元很用心打扮，還害羞地問，「喜歡嗎」，更自信地表示，「身為小姐姐也依然要活得自信又美麗」。

畫面中成語蕎留著女人味十足的中分長髮，身上則是一件膚色低胸短洋裝，D罩杯傲人雙球都快掉出來，而裙子下擺更是短到照片一半都是腿，白皙滑嫩的逆天長腿非常誘人；其中一張照片是成語蕎坐在椅子上，抬腳後裙子短到大腿根部若隱若現，絕對領域差點被看到，還用一臉無辜的表情，又辣暈大票網友。

廣大男性網友被成語蕎性感美豔的穿搭辣得不要不要，紛紛盛讚，「女神美腿真的一級棒」、「這樣參加聯誼應該是全場焦點」、「只要是語蕎我都喜歡」、「羨慕可以跟女神聯誼」、「穿這樣超好看，很適合妳，身材優勢都秀出來了」。