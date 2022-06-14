韓國「江南大叔」PSY曾在10年前憑一曲騎馬舞《江南Style》紅遍全球，2個月狂撈150億，不過在此巔峰過後他就一路走下坡，2019年還因醜聞纏身跌落神壇。PSY日前與Miss A女神「國民初戀」秀智合作推出動感舞曲《Celeb》，MV上線至今締造1,795萬觀看數；PSY近期積極復出到處找大咖合作拍片，昔日痞樣活力四射再展雄風。PSY今(14日)還找上「最強大叔」馬東石，在IG影片裡往他臉上突襲一吻，畫面笑翻所有網友。

PSY今(14日)在IG貼出一段短短數秒的影片，寫道：「bromance（兄弟情誼）」；只見PSY大叔身穿紫色POLO衫，站著從後方突襲前面穿黑T坐著的「最強大叔」馬東石，伸出雙手親暱環抱馬東石的頭，使出「強人鎖男」固定技，將他的右臉轉向自己，親了一口，馬東石一秒被他逗笑。

網友們笑翻回覆：「才不是兄弟情誼」、「哈哈哈好可愛」、「兩個老爹」、「我的老天鵝啊」、「比任何戲劇裡的CP都好」、「兩位哥都太神了」、「早安之吻」、「很可愛的友誼」、「永恆族的Gilgamesh」、「我要看更多兄弟情誼」，才10小時已狂吸近27萬讚。

PSY先前曾發布與BTS防彈少年團團員SUGA合作的新曲《That That》，至今已有2.2億人次觀看；他與秀智合作的《Celeb》也將往日「騎馬舞」變化成「踏步舞」，畫面看來活潑動感逗趣。而馬東石2018的比腕力電影《冠軍大叔》紅遍全球，去(2021)年他則演出漫威《永恆族》裡的肌肉擔當「Gilgamesh」（吉爾戈麥什），有30年拳擊經驗的他卻要對著空氣揮拳打鬥，他笑說：「我沒有身體上的對手，只能靠想像力！」。歌壇與影壇兩個超有名大叔的合體，讓網友看得眼睛直冒愛心。