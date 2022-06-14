嘉新水泥今日舉行2022年股東會，面對俄烏戰爭、疫情紛擾，董事長張剛綸以「感覺有些曙光」，樂觀看待未來前景。他表示，受到日本疫情控制，公司在沖繩國際通的「Hotel Collective」觀光飯店來客數回溫，隨著日韓開放短期觀光簽證，日本推出國旅補助，樂觀看下半年飯店業績表現。

嘉新重心早轉向旅宿業與健康事業，水泥不生產只作配銷，面對中國4月大規模封控清零，張剛綸表示，不少城市尚未恢復運作，這對水泥出貨及價格相當不利，加以原物料上漲，所以必須對中國展望持保守態度。

但是旅宿業部分則是有好消息。Hotel Collective在2020年開幕，遇上新冠疫情，住房率重摔到不足2成。不過隨著疫情受到控制，張剛綸樂觀說，日本社會對疫情共存越來越適應，逐步開放國境，Hotel Collective 住房率恢復達5 成以上，黃金周更一度衝上8成。

接下來他說隨著6月份日本開放短期觀光簽證，放寬「Go To Travel」的旅遊補助方案，讓沖繩旅宿業看到曙光，可以期待2022年下半年飯店業績成長表現。

而轉投資轉雲朗集團在義大利佛羅倫斯的翡冷翠百花宮飯店，目前住房率約7到8成，不過張剛綸直言，有受到俄烏戰爭影響，能源成本上漲的成本影響。

嘉泥在沖繩還有第二家豐崎酒店尚在規劃中，張剛綸表示，大約在今年底或明年初，就會做發包，完工仍設定是2025年，但得關注原物料與發包過程、國際局勢變化。