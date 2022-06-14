北韓近期將進行第7次核試爆的說法不絕於耳。美國國務卿布林肯13日在華府與南韓外長朴振舉行會談，一致同意重啟高官磋商，討論強化「延伸嚇阻」（extended deterrence，指美國為盟友提供核保護傘），以應對朝鮮核武與飛彈的威脅。

布林肯與朴振在美國國務院會面後舉行聯合記者會，共同敦促北韓不要進行核試。布林肯說，美國仍對與北韓對話持開放態度，但平壤無視這些呼籲，反而試射飛彈，並在為恢復2017年以來的首次核試做準備。

布林肯說，美國對北韓核試的反應可能包括，「酌情對我們的軍事態勢進行短期和長期調整」。他並承諾：「我們與我們的親密盟友和合作夥伴保持非常密切的聯繫，首先是韓國，還有日本和其他國家，將迅速做出反應。」

朴振表示，北韓正處在一個十字路口，可以選擇持續進行核試並將自己孤立起來，或者回到外交和對話，但北韓的任何挑釁行為，包括核試在內，都將受到統一和堅定的回應。南韓外交部14日說，若北韓強行進行核試，除聯合國安理會層面的新一輪制裁外，韓方還將研討對朝採取單邊制裁。

朴振並向北京喊話，指「中國應發揮非常積極的作用，說服北韓，維持朝鮮半島的和平穩定需要他們的新思維」。布林肯則說，華府將繼續對協助北韓飛彈和核計畫的中國和俄羅斯個人及實體實施制裁。

朴振還表示，韓美已就盡早重啟「延伸嚇阻戰略磋商」（EDSCG）達成共識。如有必要，該機制將討論向南韓出動美軍戰略武器。布林肯亦說，該機制將在數周內啟動。

南韓國防部14日另透露，南韓、美國、日本及澳洲四國將於8月1至14日在美國夏威夷海域實施「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合演習，演練探測、追蹤北韓的彈道飛彈。與澳洲同為「五眼聯盟」成員國之一的加拿大也可能參加。