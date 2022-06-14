兒童疫苗自5月起陸續開打，不少家長關心，孩子施打疫苗前後該怎麼吃才好？對此營養師高敏敏提醒，施打疫苗前應避免空腹，打完疫苗後則可多吃原型食物、多補充水分，她也強調，少碰加工食品、油炸重鹹、高糖食物等易發炎飲食，睡眠也要充足，才能增進疫苗保護力。

高敏敏在個人臉書粉專發文指出，不少家長關心，孩子打完疫苗前後，飲食上有什麼需要注意的地方？她提醒，施打疫苗前應避免空腹，以降低不適感；作息正常不熬夜，維持保護力；健康飲食，幫助疫苗發揮最大效用；多補充水分，能幫助減緩頭痛、脫水等副作用。

高敏敏接著說，打完疫苗後可以多吃內含豐富胺基酸、精胺酸的雞湯、魚湯，強健細胞和腸胃道；降發炎食物，如Omegs-3、多酚類、鮭魚、鯖魚等深海魚或莓果，幫助降低發炎情形；十字花科蔬菜，如花椰菜、青花菜、高麗菜、白蘿蔔，抑制自由基，保護細胞。

此外，也可以多吃新鮮水果，包括芭樂、柑橘類、奇異果、蘋果等，藉由植化素、維生素C，幫助抗氧化及調節免疫力，也應補充足夠水份，依體重計算，一天最少要喝約1500ml的水，幫助身體代謝和循環。

高敏敏提醒，除了多攝取原型食物，也要避免孩子食用加工食品、油炸重鹹、高糖食物等易發炎飲食，以免導致身體發炎、恢復力變差，每天也要睡滿7到9小時，不要熬夜，避免加重疫苗副作用帶來的不適感。