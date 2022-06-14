屏東55歲癲癇男倒臥河床3天，警民合作垂降3樓高成功救援。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東來義鄉55歲古姓男子患有輕微癲癇，日前到二峰圳水匣門河床查看水源時，疑似無力爬上堤防而倒臥河床整整3天，所幸來義分駐所員警積極搜尋，終於發現古男蹤影，警民合作垂降3樓高救起已失溫的古男送醫救治。

潮州警分局指出，來義分駐所日前獲報，古男出門後即不知去向，家屬著急請求警方及古樓趙村長協助，經趙村長調閱社區監視器後，發現古男失蹤當日往二峰圳水匣門方向步行走去，家屬得知後趕緊與村長到河邊沿路呼喊，不料仍無所獲。

為此，來義所長柯奕戎及警員邱曉華持續調閱沿途監視器，並向該水匣門管理主任詢問獲知，當日有民眾在水匣門底下行走，而經警方比對特徵後，確定為失蹤的古男，警方立即與古樓村長前往該處搜尋，最後終於水匣門河床上發現古男，古男仰躺水面僅露出口鼻，情況相當危急且有失溫現象。

警方及村長見狀後，立即垂降3層樓高堤防救援古男，並通知消防隊前往救援，現場所有人一同齊力將古民從河床下拉起，後由救護車送往醫院救治。