港姐出身的香港女星楊寶玲，1999年淡出演藝圈後，轉型變成商場女強人，和第三任丈夫還有兒子移民到美國拉斯維加斯的她，近日到希臘遊玩，而她也罕見曝光55歲近照，保養得宜令人驚艷不已。

楊寶玲一家三口近日到希臘遊玩，只見她罕見穿上比基尼，小鳥依人般摟著老公，在泳池留下合影，皮膚緊緻無瑕疵的她，臉上完全看不出歲月痕跡，身材也保養得宜，讓人難以相信她已55歲。

楊寶玲1987年參選港姐，同屆比賽的還有邱淑貞，不過邱淑貞因不堪整容傳聞退賽，而她最後也成功奪下后冠，而她出道後演過電影《城市麗人》、《開心鬼救開心鬼》、《97家有囍事》等，還有《大都會》、《蜀山奇俠》等電視劇，但演藝成績始終不慍不火。

1999年楊寶玲淡出演藝圈後轉行經商，成為「六福珠寶」的創辦人之一，身價高達上億。不過她雖然事業順利，但感情路卻很坎坷，歷經三段婚姻，第一任音樂人老公陳容森傷她最深，曾公開爆料和楊寶玲的閨房秘事，稱她性慾強「一個禮拜要十次」，讓她形象受損。

楊寶玲三婚嫁初戀男友，55歲仍保養得宜。(圖／取自東網、林穎嫺臉書)

而楊寶玲2002年再嫁美國凱撒皇宮賭場市場部亞洲區副總裁黃延年，並以40歲高齡生下一子，未料最後仍於2014年離婚，之後她重遇英國初戀男友Gav，隔年帶著兒子嫁給他，才終於遇到真命天子，一家三口目前移民到拉斯維加斯。