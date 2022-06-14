來自捷克的「跑山獸」羅培德自揭就是日前山徑路跑猝死事件挨告的主辦單位，被告是他的妻子，儘管二審已經判決免責，但他今（14）日晚間透過臉書再吐無奈心聲，他呼籲任何人從事山徑活動或競賽，自身身體機能、狀況要清楚了解。

日前一起判決引起關注，內容為2018年有男子因參加山徑路跑活動時猝死，家屬提告向主辦單位求償435萬多元，高等法院維持原判，認定男子隱瞞心臟病史，執意參加路跑，事故是男子自己造成屬「自陷風險」，廠商免賠。

來自捷克的羅培德（Petr Novotny）今(14)日「Beast Runners 跑山獸」貼文證實他的妻子就是被告的主辦單位，提起這起事件「我太太被告上法庭纏訟4年，起訴理由是造成1位參賽者死亡」，他提到「我們是個很普通的小家庭經營著小公司，4年來必須面對這個案件及隨之而來許多費心與勞力，而我們的女兒在這樣的4年中成長」，他還強調，「如果像這樣責任相對容易釐清的案例主辦方都被判有罪，賽事組織者該如何保護自己？」。

因選手參賽猝死，妻子面對纏訟4年，「跑山獸」羅培德透過臉書吐無奈心聲。（翻攝自Beast Runners 跑山獸臉書粉專）

羅培德表示從這次事件提醒熱愛山徑活動的粉絲們該學習到，「你仍要為自己的安全負責，即使是在有組織的活動中」、「在山中的救援抵達非常困難且耗時，你要盡可能做好準備照顧自己」、「受傷、死亡的保險理賠會被排除，如果當事人患有條款記載的相關疾病、病史，如心臟病、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水…是的，包括高山症」

他也對「對於較認真的運動員」表示，「即使你沒有感覺任何心臟不適，仍很建議接受心臟超音波檢查」，他也表示自己做過2次檢查，以確認自己適合在山裡高強度活動，也提到自己的父親及哥哥動過心臟手術，而自己最要好的朋友死於心臟衰竭，因此，要提醒大家別躲避這樣的問題或是對問題視而不見，最後一項則提醒粉絲「為自己和家人負責，做任何事甚至在私領域生活中都是如此」。