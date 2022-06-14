中東、歐洲、美洲等國家正經歷當前最嚴重熱浪，上週西班牙部分地區氣溫更直飆超過攝氏40度，氣候學家將極端氣候歸咎於全球暖化所致。社群平台TikTok上一名用戶似乎已熱到發瘋，便突發奇想把軟糖、牛排等各種食物拿進車內「烤」，沒想到直逼華氏222度的誇張溫度全都熟了。

綜合外媒報導，一名亞利桑那州(Arizona)的年輕男子喬伊·布朗(Joe Brown)以「非典型烹飪手法」為平台主題躍升抖音(TikTok)當紅炸子雞，目前累積超過220萬人追蹤。

拍片動機是剛好疫情期間哪都不能去，心血來潮用自家屋頂當作環保又省錢的「烤箱」，嘗試用它做出各式各樣的料理。今年4月，它把這項實驗移至車內進行，效果同樣驚人。

位於美國西南部的亞利桑那州近期同樣逃不過炙熱天氣影響，平均氣溫高達38度c。影片可以看到他分別將軟糖、巧克力、起司放入將近華氏222度(約105度c)的擋風玻璃前，最後全都融化了；後續食材一個比一個高檔，牛排、蛋糕、肉桂捲都來了，最後更直接煮起通心粉，發揮創意沒有極限，掀起大批網友在留言區為他提供「待烤清單」。

《華郵》13日報導指出，巨大熱浪席捲美東地區，一路從加州蔓延至德州、再到墨西哥灣，本周全美超過1億人處於高溫警戒狀態。氣象局表示，極端高溫是所謂「熱穹現象」（heat dome），高壓長期滯留上空造成熱空氣往上升，然而上空的高壓又將空氣回推，使地表變得更熱。