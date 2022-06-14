看好長達兩個多月的暑假，具有全家出遊龐大商機，台南遠東香格里拉酒店首次聯手台灣兒童智慧手錶第一品牌「關於時間科技AbouttimeTech」，合作推出「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案，並祭出只要住房，即享有Herowatch 2兒童智慧手錶組免費帶回家活動，企圖刺激今年暑假住房率提升。

伴隨全家出遊旺季即將到來，瞄準親子旅遊市場，台南遠東香格里拉與台灣兒童智慧手錶第一品牌「關於時間科技AbouttimeTech」合作，推出「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案，入住寬敞客房，悠閒享受豐盛早餐、館內餐廳用餐及Qi SPA享85折，再贈送總價值近6000元的育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶乙支，及配件好禮乙份。

從七月開始，還可免費的體驗周末限定「即刻救援之活力爭霸戰」，及「繽紛彩球尋寶樂」水上活動，每房每晚8000元起。即日起，開始接受預訂6月24日至8月31日住房。

隨著穿戴式科技不斷運用在兒童安全防護功能上，讓現代父母隨時掌握孩子位置及溝通零距離，台南遠東香格里拉針對親子家庭需求，精心設計「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案，特邀專為兒童研發出智慧手錶的「關於時間科技Abouttime Tech」合作，隨專案客房贈送育兒神器Herowatch 2兒童智慧手錶及配件好禮。

據指出，每支智慧型的手錶，皆有光學測量體溫健康偵測及語音等功能，並可另外加購一卡通晶片錶帶，共有黑、藍、粉、紫、黃等五款顏色可供房客訂房時選擇，並享優惠價加購一卡通錶帶。

旅客於退房後，現貨約兩周內，即由「關於時間科技Abouttime Tech」宅配至指定收貨地址。該贈品手錶及優惠加購錶帶恕無法退貨，提供非人為瑕疵7日內換貨，換貨維修或相關問題可透過線上客服。

「Oh! My Little Hero夏日樂遊趣」住房專案提供多款房型選擇，有尊榮客房、舒適尊榮家庭房、高樓層特選尊榮客房，或是奢華雅仕套房。專案含兩位大人及一位小朋友翌日豐盛自助早餐；入住期間，可享飯店內中西料理餐廳、大廳茶軒、客房餐飲及位於七樓的日本資生堂頂級 Qi SPA芳療85折等。