資深玉女歌手于台煙以一首《化妝舞會》爆紅，之後更憑藉出色外型跨足戲劇圈，曾在演藝事業交出漂亮的成績單。而近日一位退役軍法官張傑前(12日)在臉書貼文表示，于台煙懷念昔日到金門勞軍的日子，拜託他幫忙找一位當年一同在哨所前合影的義務役衛兵；而在披露出的懷舊合照中，「ASOS」大S徐熙媛、小S徐熙娣同框的稚嫩素顏模樣難得曝光，引起網友一陣回憶殺熱議。

退役的軍法官張傑前日在「外島兵俱樂部」臉書粉團以「尋人啟事」為題貼文表示，他受好友「于台煙本人」的請託，請他幫忙找一位當年一同在金門哨所前合影的義務役衛兵；並隨文附上合影照片說，這個場景是「于台煙和大小S一起隨華視勞軍團赴金門勞軍時所拍攝」。

于台煙(左)尋找當年在金門勞軍與大S(右)、小S(下)一同合影的阿兵哥(上)。（圖／取自臉書@外島兵俱樂部）

根據張傑研判，照片中的時間地點應該是在民國83、84年左右，在小金門「湖井頭戰史館」前的哨所裏所拍的照片。張傑表示，于台煙非常懷念那一段赴金門勞軍的日子，並托他找出這位哨所中的衛兵，他藉由網路力量隔空「呼叫」這名昔日袍澤：「本台呼叫貴台，貴台是否了改(解)？」希望他若現身請在留言欄附上近照。

網上目前雖暫無這名昔日在金門站哨的阿兵哥的回應訊息，但這張懷舊照片卻意外披露了大小S昔日勞軍時的稚嫩模樣，史料級的珍貴影像引來網民熱議：「聽社團內民國七十年代初期在9802彈藥連服役的學長說，于台煙曾經去港指部勞軍辦小型的演唱會，彈藥連就在我們營區的後面，還有駐地在林兜附近的各單位都有來看勞軍」、「學長很享受」、「這表情看起來就是爽死了」、「美女如雲 當兵的幸福」、「好希望是我啦！」引起一片溫馨懷舊回憶殺。