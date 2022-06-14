世界上最大最靈敏的射電望遠鏡──中國天眼自運作以來，被搜尋地球以外文明的科學探索上寄予厚望。日前北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組中國地外文明搜尋首席科學家張同杰教授透露，該團隊使用「中國天眼」發現了幾例來自地球之外可能的技術痕迹和地外文明候選信號。這幾個信號不同於以往的窄帶電磁信號正由團隊進一步排查中。

據《科技日報》報導，最近日本宇宙航空研究開發機構宣布，在探測器隼鳥2號採集的小行星「龍宮」樣本中發現了20多種氨基酸，這是人類首次直接確認在地球外存在氨基酸。由於氨基酸是構成蛋白質的基本單位，也是探究地球生命起源的重要線索，這一發現被認為很可能證明生命起源於地球之外，同時引起人們對於外星生命的廣泛猜想。

報導說，作為目前世界上最大、最靈敏的射電望遠鏡，中國天眼在搜尋地外文明上也被寄予厚望，這也是中國天眼5大主要科學目標之一。北京師範大學天文學家張同杰教授表示，中國天眼在低頻射電波段上極高的靈敏度，對於搜尋地外文明有著重要作用。為此，北京師範大學、中科院國家天文台和美國加州大學伯克萊分校開展3方合作，組建了地外文明搜尋研究團隊。

報導指出，2018年中國天眼安裝並調試了專門用於地外文明搜索的後端設備，主要作用是從電磁信號中篩選出有用的窄帶候選信號，把天體和人工信號排除掉。2020年9月中國天眼正式啟動地外文明搜索，搜索方式主要是共時巡天觀測和系外行星目標觀測。

張同杰透露，2020年在對中國天眼2019年的觀測數據進行處理時，發現了2組地外文明可疑信號。2022年，團隊又從系外行星目標觀測數據中發現了一個可疑信號。

他說，「可疑信號是某種射電干擾的可能性也非常大，都有待進一步證實和排除, 這可能是一個漫長的過程。」可喜的是，在近幾年的觀測和數據處理過程中，團隊針對FAST19波束觀測模式，在國際上首次提出了地外文明搜尋多波束匹配模式和地外文明信號頻率漂移和偏振判據，使地外文明信號的鑒別過程更加科學完備。

張同杰表示，經過科學家60多年的不懈探索，地球之外構成生命的有機分子和氨基酸已經被發現，地外智慧生命的最終發現和確認也很快會到來，「我們期待著中國天眼能夠率先發現和確認地外文明的存在。」

張同杰說，中國天眼在搜尋地外文明上有3大優勢：具有更大的觀測天區、高2倍的靈敏度和接受不同天區信號的19波束。之前阿雷西博射電望遠鏡一直無法發現可信的信號，可能就是它不具備中國天眼的3大優勢，當然也不排除其他未知原因。如今，隨著阿雷西博射電望遠鏡徹底退出了歷史舞台，地外文明的搜尋重任，就落在了中國天眼上。