石油輸出國家組織（OPEC）14日公布月報，維持今年全球石油需求預測不變，表示就算俄烏戰爭刺激油價大漲，和新冠疫情可能影響能源需求，但全年需求量將超越疫前水準。

兩大國際原油近月期貨價在月報公布前每桶下跌約0.8％，但公布後由黑翻紅並上漲近2％。其中紐約西德州期油報123.3美元，倫敦布蘭特報124.4美元。

OPEC維持今年全球每天需求量增加336萬桶的預測不變。全球每天需求量在第三季將逾1億桶，符合其原先預測。全年平均值為1億零29萬桶，略高於2019年的疫前水準。

月報指地緣政治情勢和疫情不明朗因素會持續至下半年，繼續對全球需求構成風險。儘管通膨壓力可能持續下去，和地緣政治問題何時能解決仍存在高度不確定性，但下半年石油需求情況可望維持在健康水準。

OPEC維持對今年全球經濟成長3.5％預測不變。

月報指OPEC的5月每天整體產量減少17.6萬桶至2,851萬桶，主要是包括利比亞和奈及利亞等成員國產量減少所致。

其預測今年非OPEC產油國每天產量增加210萬桶，較原先預測值降低30萬桶。估美國每天產量增加88萬桶，跟原先預測值一樣。