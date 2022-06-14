「英國廣播公司」（BBC）14日報導，美國和中國大陸近期對台海問題發表強硬言論，讓外界擔憂戰爭風險是否升高；不過專家們指出，雙方在堅持自身立場的同時，其實非常注意不要引發直接衝突，也有恢復對話的跡象，認為大陸下一步恐會加強「灰色地帶」（Gray-zone）戰術，包括增加軍機擾台、資訊戰等。

根據報導，美國總統拜登（Joe Biden）先前警告，中國大陸持續派遣軍機在台灣附近空域飛行是危險行為，並聲稱必要時願動用武力防衛台灣；中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和則於新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中，稱在台灣問題上「不惜一戰」。但BBC指出，台海戰爭不太可能於近期爆發，因為對各方的代價都過於高昂。

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，美國和中國大陸在台灣問題上堅持強硬立場，因為雙方都不希望被外界認為有所退縮；但與此同時，他們也極力避免發生直接衝突、十分注意對方的言辭，並努力緩和局勢。

許瑞麟還指出，魏鳳和與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在「香格里拉對話」期間會面一事，更釋出雙方願意「坐下來談一談」的積極訊號，接下來可能會進行更多關於軍事活動的討論，以降低誤判導致衝突爆發的風險，並重振前美國總統川普（Donald Trump）執政期間缺少的全面性對話。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong）則認為，中國大陸可能會加強「灰色地帶」戰術，包括提升軍機擾台的頻率、資訊戰等，藉此消耗台灣軍事資源與耐心；他也表示，在美國與中國大陸今年分別面臨期中選舉和20大之下，雙方皆不願意於此時節外生枝，但警告這不代表情勢有所好轉，只是讓所有人都被困在原地。