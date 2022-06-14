南韓男子人氣天團「防彈少年團」（BTS）今無預警宣布暫時中斷活動！BTS官方頻道今(14)日發布的影片中，隊長RM宣布BTS將集中在「個人」活動上，亦即「單飛不解散」；他直言：「自從《ON》活動後整個感覺都變了」；也透露了接下來成員們的SOLO活動計畫，「J-HOPE」將率先單飛推出個人專輯。

防彈少年團官方頻道今(14)日晚間上傳「真防彈聚餐」影片，片中隊長RM表示，BTS短期間內將集中在個人活動上，宣布「單飛不解散」，他直言：「自從《ON》活動後就不知道該怎麼做了，整個感覺都變了」；RM並透露接下來成員們的SOLO活動計畫，消息曝光立刻引發粉絲熱議。

（影片來源取自《BANGTANTV》若有移除請見諒）

據悉，防彈少年團近日正式結束了長達10年的團體宿舍生活，RM直言不諱表示：「應該會有人覺得很難過，但說實在的，住在一起太久了，大家應該都懂，7個男人住在一起其實不太像話」；接著他宣布，成員們搬出宿舍後將展開個人SOLO活動，透露將由「J-HOPE」首先展開SOLO活動，成員們也會依序發表個人專輯，不過並未提到什麼時候要重啟團體活動。

隊長RM透露近年來，成員們對於團體的本質感到困惑，並有產生不少苦惱；他指出，近幾年來在經歷了《Dynamite》、《Permission to Dance》等大熱歌曲宣傳活動後，開始愈來愈搞不太清楚防彈「到底是怎樣的團體？」，這些心中的問號，讓BTS成為又一個「單飛不解散」的天團。