遊樂園設施故障事件層出不窮，不過位於土耳其的阿塔圖爾克遊樂園（Ataturk Park）近期傳出比故障更令人傻眼的意外，一項俗稱「激速飛碟」的設施在啟動後不久突然腰斬，重力加速度整個座艙直接噴飛倒蓋在地，孩子們全都被嚇傻驚慌失措的尖叫，場面相當混亂。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起遊樂園驚魂記發生在土耳其西南部安塔利亞市（Antalya）的阿塔圖爾克遊樂園，影片中可以看到搭乘的多半是年約12歲的孩童，他們帶著既期待又害怕的心情坐上傳說中的「激速飛碟」。

隨著設施來回大幅度的擺盪，速度也愈來愈快，搭乘時除了腎上腺素的快感，座艙還會跟著自轉，讓乘客一次體驗幾近暈眩的虛無感。可以聽到孩子們放膽大叫，不知道是害怕還是興奮的聲音此起彼落。突然運轉到一半，整座飛碟脫軌向外噴飛，孩子們頭朝下的重摔在地，現場所有人全都看傻了眼，還有人嚇得驚聲尖叫，場面相當失控。

消防人員趕到現場時將他們拖出座椅，並立即送往醫院治療，據悉意外造成3名男童受傷，所幸最後並無大礙，只能說是不幸中的大幸。事後，一名受傷男童驚魂未定表示，「我感覺有一根纜線斷了…」、「我撞到頭，腳也有黑青。」