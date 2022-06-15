大陸13日起暫停台灣石斑魚輸入，前民進黨立委郭正亮14日分析，既然台灣的海關、海洋局、漁業局檢出都沒問題，那就可以合理懷疑是來收購石斑魚的魚販，在運輸的過程中「做了不該做的事」。郭也指出，石斑魚出口總量約5000多萬美元，占比很小，對岸為何從這裡下重手？單從政治操作手段來看，是有點難以理解的。

郭正亮14日上宅神朱學恒臉書直播，談及大陸暫停進口台灣石斑魚，他表示，自己覺得這件事很奇怪，因為台灣這邊的海關運過去大陸，是沒有驗出禁藥成分的，但到大陸後，卻被當地海關驗出有禁藥，因此合理懷疑這中間有沒有可能是運輸的商家為了確保石斑魚不會死掉而加的？

郭正亮解釋，魚到大陸要活著才能賣好價錢，死了就沒價了，而台灣這邊的魚要外銷，漁業局跟海洋局都會來抽驗，驗出沒問題後，就會給從各地來的魚販收購，但這些魚販只負責賣跟運輸，不負責檢出，而海運運輸的這段時間，是唯一不明朗的過程，所以合理懷疑是不是有魚販「做了不該做的事」。

宅神補充表示，孔雀石綠在台灣被禁止的原因是會致癌，但外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲卻是第一時間就出來罵對岸，「真的是很…」郭正亮續指，石斑魚出口的總量約5000多萬美元，整個占比是很小的，對岸如果真的要下重手，幹嘛要從這裡下手？若單純從政治操作手段來看，是有點難以理解的。