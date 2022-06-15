電動汽車正逐步成為趨勢，不過充電時間長成為最大的問題，前陣子有個社會新聞，正是爭奪充電樁造成的糾紛。要是充電時間只需10分鐘，或許爭議就會少的多。美國初創公司 Enovix 所發明的「矽基汽車電池」，就具有高速充電性能，可在不到 10 分鐘的時間，即可充飽電池。

新阿特拉斯(NewAtlas)報導，目前的充電電池以鋰離子電池為主，但是目前的充電時間長，因此新一代的電池正在研究中，比如鋁離子電池，號稱可以將充電時間縮短至幾分鐘，瑞典富豪汽車(Volvo)正投入研究。

其他的配方也在實驗中，2007年成立的初創公司依諾維(Enovix)，正在研究他們獨門配方的矽基充電電池，並且透過矽的特性，被塑造成3D電池架構。

在過去十年的電池研究中，也有不少團隊看看到矽的特徵，認為它具有巨大的儲能潛力，可以做為正極石墨的替代品。Enovix 沒有特別研究矽的性能數據，只是說它的電池設計提高了能量密度，可以承受超過1,000次充放電循環，同時保持93%的原始電池容量。

該公司得到美國能源部的資助，他們在星期一的發布會表示，已證明其矽基電池可在5.2分鐘內，從0充電至80%，要是有10分鐘，可以充電至98% 以上。

首席執行長哈洛德‧路斯特(Harrold Rust)表示：「快速充電可以推廣電動汽車的大規模應用，我們已經能夠展示出它更接近普通汽車加油時間的性能。」