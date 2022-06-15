新冠疫情的經歷讓人永生難忘，就像二次大戰改變我父母那一代對世界的認知，疫情也改變了我們看世界的角度。

發現新病原，原本不是什麼新鮮事。WHO指出，過去五十年來，科學家已鑑定出超過1,500種新病原，大多發跡於動物，後來才傳給人類。

古老的傳染病仍存在，就連大部分人都以為是古代才有的鼠疫，也仍未絕跡；WHO每年都接獲至少40起霍亂爆發的通報；在1976年和2018年間，伊波拉病毒共有24起地方爆發和一次地區性流行。如果把小型傳染病算進來，每年可能有200起以上的傳染病爆發。

當一個地方的疫病演變為全球大流行，世界上的每個人都會受到影響。打從開始研究傳染病以來，我就一直很擔心這個問題。尤其是流感病毒和冠狀病毒這類影響呼吸道的病毒，因為傳播速度很快，也就特別危險。

然而，我們正迎來一個全球疫情發生率只會愈來愈高的時代，主要有兩個原因︰一是都市化讓人類以愈來愈快的速度侵占自然棲地，與動物的接觸變多，病害也更有機會從動物跳到人身上，在最近30次無預警的疫情大爆發中，有四分之三都牽涉到人類以外的動物；另一是國際旅行愈來愈頻繁，在新冠疫情爆發前，每年國際入境人次高達14億，而1950年時只有2,500萬。

一般人很難想像疾病傳播有多迅速，大部分人都不曾遇過感染人數指數成長的例子。以伊波拉病毒病毒為例，2014年春天，我開始收到蓋茲基金會公共衛生組寄來有關疫病爆發的電子郵件，透露了不祥之兆。首先是在幾內亞共和國東南部傳出伊波拉病毒的數個感染案例；同年7月，病毒出現在首都柯那克里（Conakry），並跨越國界，在鄰國包括賴比瑞亞和獅子山共和國在內的首都，也出現確診案例。後來病毒散播到包括美國在內的七個國家，超過11,000人因此喪命。

伊波拉病毒很可怕，會讓病患七孔流血，但由於這個疾病發作很快，而且會導致病患癱瘓，所以不會感染上千萬人。流感病毒與新冠病毒就不一樣了。

新冠疫情的經歷讓人永生難忘，就像第二次世界大戰改變了我父母那一代對世界的認知，新冠病毒也改變了我們看世界的角度。

變異株、突破性感染，更令人不安的是疫情會有好幾波，也就是確診數又突然大增。從歷史上的疫病流行就知道，疫情會一波接著一波來襲，但每回出現新一波疫情，我們總是措手不及。

全球疫情再起不是會不會發生，而是何時會發生。

如何終結疫病大流行的威脅？我深信創新的力量。創新不只是採用新技術或研發新疫苗，也可以是新做法、新政策、新方案。說到創新，新技術不等同於創新，更需考量安全與效用，尤其是醫療相關領域的創新。

我在這本書會深入說明如何掌握這兩大創新帶給個人、企業、政府的轉型契機。

(本文摘自《如何避免下一場大流行病》/天下雜誌)

【內容簡介】

被疫情改變的我們，應該如何掌握未來？這本書幫助你看清從台灣到世界，在這場世紀之疫危機背後的轉變與契機。

為什麼疫苗誠可貴，但解藥才是終結疫情的關鍵？

為什麼疫情大爆發時，便民快速的大量篩檢是上策？

為什麼救災必須超前部署，保守行事會出大事？

為什麼孩童的新冠感染率甚至比50歲以上成人還高？

為什麼改善通風比噴酒精擦拭物品，更能預防新冠？

蓋茲用新視角解答你所擔心的問題，闡述與你息息相關的未來趨勢。

不只要防疫，更要對生存環境保持敏銳。

新冠疫情衝擊各行各業，造成許多人的生命與生計陷入雙重危機，但疫情造成的恐慌與挑戰，仍只有少部分被解決，絕大多數的問題都還沒有答案。

蓋茲結合全球頂尖專家的研發成果、非營利組織對抗致命疾病與傳染病數十年的經驗，以有理、有據的科學知識詮釋被政治口水簡化的重要資訊，揭露全球疫苗與藥物最新發展，並提出前瞻預測與分析，幫助讀者以全知視角，看見新冠疫情後，未來趨勢的全貌。

這是人類社會遭到極大破壞的時期，

也是迸發巨大改變讓未來變得更好的時期。

人們的命運相連，不論是個人、家庭、企業或政府，當疫情長浪來襲，經濟與關係變得更脆弱時，創新的思維與做事方式，以及善用安全有效的最新科技，永遠是對抗恐懼與處理危機最好的解方。

本書每章說明一個必要的防疫步驟，這些步驟加起來，就是終結大流行病威脅的整體計畫，這個計畫不只可避免壞事發生，更將加速衛生醫療、數位科技、元宇宙經濟走向長期成長。

在科技與疫情催化下，數位應用在許多領域都開始突飛猛進，當前工作場所的變革，只是各個領域變化的前兆，數位化終將以各種方式改變所有人的生活，每個人都必須重新思考以往的做事方法。

最好的防疫政策，也是個人最大轉型、各行業加速成長的契機；

個人、企業、政府，都需建立新能力，才能在未來生存與繁榮。

‧創新的防疫工具︰新技術不等於創新，新的診斷、治療與疫苗皆需考慮安全與效用。

‧即時的疾病監測︰部署由流行病、大數據、物流等跨領域專家組成的常設專家團隊。

‧完善的衛生體系︰醫療與公衛體系是阻止疫病演變為大流行病的最前線。

‧加速數位大轉型︰具備數位能力，才能在疫後新局勢存活。

新技術不等於創新，世紀之疫開啟的各項創新，仍只有少數人能一窺全貌，蓋茲幫助你做對選擇與投資，成為新冠疫情後的新贏家。

【作者簡介】

比爾‧蓋茲 Bill Gates

科技人、企業領袖和慈善家，1975 年與兒時玩伴保羅．艾倫（Paul Allen）共同創辦微軟（Microsoft），目前擔任蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的共同會長，長達二十餘年都致力於全球衛生與發展的工作，包括預防疫病大流行、消滅疾病、水質問題、公共衛生、衛生保健等議題。

有暢銷書《如何避免氣候災難》等著作。