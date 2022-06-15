這次抗病毒之戰，我們創造了疫苗奇蹟，但疫苗誠可貴，要終結疫情、治療長心冠，解藥更關鍵。

當疫情大爆發時，能有效治療非常重要。

地塞米松是從1950年代就開始使用的類固醇，可讓新冠重症病患的死亡率減低將近三分之一，治療方式其實有點違反直覺︰它會抑制免疫系統的防禦反應。

為何要抑制免疫系統？新冠肺炎一旦過了感染初期，最危險的其實不是病毒，而是免疫系統對病毒的反應。

大部分人的免疫系統可在感染後的五、六天內，減少體內的病毒量。但之後免疫系統會變得過度活躍，引發激烈的發炎反應，稱為「細胞介素風暴」，也就是各種訊號蜂擁而起，促使血管滲出大量體液，進入各個重要器官（新冠肺炎造成的這種滲漏特別會傷害肺部）。這種血管內體液流失的現象也會造成低血壓的危險，進而引發器官衰竭和死亡。

然而，地塞米松有個缺點，如果患者太早使用，會在免疫系統應當全力阻止病毒複製的當頭，抑制免疫系統。如此一來，會更容易出現併發症，或染上其他趁虛而入的病原。

抗病毒藥瑞德西韋，原本是為了治療C型肝炎和呼吸道融合病毒而研發的。後來的研究顯示，瑞德西韋很明顯有助於治療病情尚未嚴重到需要住院的病患。但仍需要在患者發病早期以靜脈注射治療三天。

索托維（Sotrovimab）是從SARS病患體內取出分離後改造的單株抗體，可用來治療目前已知所有的新冠變異株。這讓我們有理由保持樂觀，相信科學家將創造出可以作用在不同病毒變異株的廣效抗體。

但新冠肺炎的抗體製作昂貴，也必須在有能力為病患注射的醫療單位使用，而且只能幫助剛確診的病患。

為了拯救更多生命，許多研究人員開始尋找終極解藥，也就是價格便宜、容易施用、可有效治療不同變異株、能防止病患病情惡化的抗病毒藥物。2021年底，這些努力終於有了成果。

默沙東研發出抗病毒的口服膠囊莫努匹拉韋（molnupiravir），可大幅降低高危險族群入院或死亡的風險。不久後，輝瑞推出第二種新冠口服藥物帕斯洛韋（Paxlovid）。高風險病患若一有症狀就服用，並佐以一種可延長藥效的藥物，病情惡化為重症或死亡的機率可減少將近90％。

當疫情發生，找到有效療法非常關鍵。因為要讓大部分人口都能接種疫苗需很長一段時間，尤其有些疫苗需要施打兩劑，而且並非每個可以打疫苗的人都會選擇接種疫苗，而有些接種過疫苗的人還是遭突破性感染，倘若出現疫苗無法預防的突變株，我們還是希望手邊能有一些可用的療法。

更何況有些病原會造成長期傷害，也就是所謂新冠長期症狀（長新冠）。有些人感染新冠幾個月後，症狀依舊嚴重，包括呼吸困難、疲累、頭痛、焦慮、抑鬱、「腦霧」的認知障礙。就算是輕症也可能在好幾週後造成發炎反應，不只影響肺部，也可能影響神經系統和血管。

有效治療不僅可以降低醫院的負荷，避免院內病患過多，造成排擠效應以致一些原本能存活的患者喪命，當更好的療法可降低重症與死亡，政府就能放鬆對學校與商家的管制，減少對教育與經濟的衝擊。

結合疫苗、準確篩檢、有效治療、即時物資配送，新科學與新作為可以改變許多人的生命與生計。

(本文摘自《如何避免下一場大流行病》/天下雜誌)

【內容簡介】

被疫情改變的我們，應該如何掌握未來？這本書幫助你看清從台灣到世界，在這場世紀之疫危機背後的轉變與契機。

為什麼疫苗誠可貴，但解藥才是終結疫情的關鍵？

為什麼疫情大爆發時，便民快速的大量篩檢是上策？

為什麼救災必須超前部署，保守行事會出大事？

為什麼孩童的新冠感染率甚至比50歲以上成人還高？

為什麼改善通風比噴酒精擦拭物品，更能預防新冠？

蓋茲用新視角解答你所擔心的問題，闡述與你息息相關的未來趨勢。

不只要防疫，更要對生存環境保持敏銳。

新冠疫情衝擊各行各業，造成許多人的生命與生計陷入雙重危機，但疫情造成的恐慌與挑戰，仍只有少部分被解決，絕大多數的問題都還沒有答案。

蓋茲結合全球頂尖專家的研發成果、非營利組織對抗致命疾病與傳染病數十年的經驗，以有理、有據的科學知識詮釋被政治口水簡化的重要資訊，揭露全球疫苗與藥物最新發展，並提出前瞻預測與分析，幫助讀者以全知視角，看見新冠疫情後，未來趨勢的全貌。

這是人類社會遭到極大破壞的時期，

也是迸發巨大改變讓未來變得更好的時期。

人們的命運相連，不論是個人、家庭、企業或政府，當疫情長浪來襲，經濟與關係變得更脆弱時，創新的思維與做事方式，以及善用安全有效的最新科技，永遠是對抗恐懼與處理危機最好的解方。

本書每章說明一個必要的防疫步驟，這些步驟加起來，就是終結大流行病威脅的整體計畫，這個計畫不只可避免壞事發生，更將加速衛生醫療、數位科技、元宇宙經濟走向長期成長。

在科技與疫情催化下，數位應用在許多領域都開始突飛猛進，當前工作場所的變革，只是各個領域變化的前兆，數位化終將以各種方式改變所有人的生活，每個人都必須重新思考以往的做事方法。

最好的防疫政策，也是個人最大轉型、各行業加速成長的契機；

個人、企業、政府，都需建立新能力，才能在未來生存與繁榮。

‧創新的防疫工具︰新技術不等於創新，新的診斷、治療與疫苗皆需考慮安全與效用。

‧即時的疾病監測︰部署由流行病、大數據、物流等跨領域專家組成的常設專家團隊。

‧完善的衛生體系︰醫療與公衛體系是阻止疫病演變為大流行病的最前線。

‧加速數位大轉型︰具備數位能力，才能在疫後新局勢存活。

新技術不等於創新，世紀之疫開啟的各項創新，仍只有少數人能一窺全貌，蓋茲幫助你做對選擇與投資，成為新冠疫情後的新贏家。

【作者簡介】

比爾‧蓋茲 Bill Gates

科技人、企業領袖和慈善家，1975 年與兒時玩伴保羅．艾倫（Paul Allen）共同創辦微軟（Microsoft），目前擔任蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的共同會長，長達二十餘年都致力於全球衛生與發展的工作，包括預防疫病大流行、消滅疾病、水質問題、公共衛生、衛生保健等議題。

有暢銷書《如何避免氣候災難》等著作。