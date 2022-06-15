如果不是已有糖尿病在身的話，一般人不會居家量測血糖。事實上，血糖超標雖然不見得就是糖尿病，但也不代表身體健康無虞。醫師指出，日常如果出現4種身體狀況，其實也要警覺血糖值可能已在警報邊緣，需要調整生活作息。

●血糖超標多數人不自知 日常老覺得疲倦要警覺

名醫江坤俊醫師指出，有時候遇到病患來求診，一測發現血糖高到破表，但問起是否有糖尿病，幾乎都會說沒有這個問題。長春藤預防醫學健康管理中心列出4個血糖已經超標的警訊：

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

1.特別容易疲勞：高血糖使血液黏稠、流動不順，影響氧氣輸送，細胞無法得到充足氧氣補給，就易感到疲勞。

2.口乾舌燥、脫水、皮膚乾燥：感覺不管如何喝水，卻好像都無法無法止渴。

3.視力模糊、眼部疾病：容易造成視力模糊、青光眼、白內障、視網膜病變。

4.便祕、腹瀉、脹氣等腸道問題：血糖過高使身體自主神經受損，腸胃的運作跟蠕動因此受到影響。

更要提醒的是，血糖超標即使還沒形成糖尿病，就已經會對身體造成許多危害。由於血糖高等於血液中夾帶超標的葡萄糖，而這些葡萄糖就是相當強力的氧化劑，會隨著血液在身體各處引起氧化，血管硬化、心臟病、中風、血栓等嚴重病症，正是跟身體內的高血糖息息相關。如果日常已有上述4種症狀，最好檢測血糖，以防糖尿病等重症真的上身。