晶片已經成為現代科技進步的重要核心，加上各家廠商在製程技術上激烈競爭，台積電近年大幅增加資本支出布局產線與研發，今年的投資金額甚至超過三星及英特爾，反之，從台積電高層在股東會上的談話也可以發現，如果台積電出現資本支出下降、股利明顯提高的狀況，似乎也代表台積電的成長開始趨緩。

由於台積電資本支出高，發放給股東的股利也相對較低，讓小股東在上周股東會上喊話高層提高股利，當時劉德音回應，公司正處在結構性高成長期，需要投入較多的資本支出，等龐大的投資進入開花結果期後，現金流大增，配息才會提高。

財務長黃仁昭也補充說明，在台積電高速成長的狀況下，現金流多用在投資產能和技術，並追求營收與獲利的高速成長，所以這段時間股利會是持續性的穩定發放，但每一季不會低於前一季，每一年不會低於前一年。

鏡周刊報導，從劉德音與黃仁昭對於是否增加股利的談話可以推敲，當台積電資本支出明顯下降，而且股利同時大幅提高的時候，兩個條件都滿足，就是台積電成長趨緩的時刻。

此外，若成長趨緩的情況開始出現，市場不再以成長股的角度看待台積電，其所享有的高本益比也會跟著下調。