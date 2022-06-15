BA.4、BA.5也進國門了。歐洲和美國疾管局日前提出警告，要當心BA.4 和BA.5釀成新一波疫情。接種疫苗和透過感染獲得的保護力，能讓我們有多久時間對抗新的變異株？

Omicron爆發至今半年多，變異速度也超越前面的病毒株。繼BA.1和BA.2後，最新的BA.4和BA.5也陸續現蹤。儘管相關研究仍不多，但歐洲疾病預防控制中心（ECDC）已將BA.4和BA.5列為「應關注的變異株」。

●BA.4和BA.5症狀

BA.4和BA.5是Omicron近期的變異株，2022年初首先出現在南非，並於4、5月間開始流行，儘管規模不大，但BA.4病例占比在短短3個月就從1％暴增至35％，BA.5則為20％，而且住院人數也增多，顯示這兩種變異株的傳播力比先前要強大，加上先前施打的疫苗效力已開始消退，專家提醒可能會造成新一波疫情。

綜觀目前的臨床病例，BA.4和BA.5引發的症狀和早先的病毒株相去不遠，多半是像感冒或過敏等輕症，最常見的症狀包括：咳嗽、疲累、消化不良、流鼻水。另外還有：發燒、畏冷、呼吸喘、肌肉痠痛、頭痛、嗅味覺異常、噁心、嘔吐、腹瀉等。專家發現，BA.4和BA.5和Delta的突變點有類似之處，以此推斷引發的症狀可能會比BA.2嚴重些。

(資料來源 / 美國疾病管制局CDC 圖/康健雜誌提供)

●BA.4、BA.5風險：重複感染、症狀相對不輕微

南非一項尚未經同儕審查的研究報告指出，未打疫苗者感染BA.1，對於BA.4和BA.5的抗體中和能力降低約7.5倍，而接種過疫苗的人則減少3倍，換句話說，沒打疫苗的BA.1染疫者有更的機率重複感染BA.4和BA.5；也顯示這兩種變異株具有較強的免疫逃脫能力，無論是否接種過疫苗，都無法完全避免再度感染。

根據「全球共享流感數據倡議組織GISAID」和世界衛生組織WHO的觀察，至少有46國已通報BA.4和BA.5病例，包括奧地利、英國、丹麥、德國、葡萄牙、法國、紐西蘭、澳洲、美國等。東亞國家包括南韓、日本、新加坡、香港和台灣，也已通報零星病例。

Omicron每次一出現新亞種變異株，傳播力幾乎都能蓋過前一株，讓好不容易停歇的疫情又死灰復燃；BA.4和BA.5再度驗證新冠病毒的流行模式，讓人陷入重複感染的噩夢裡。流行病專家之所以擔憂變異株，主要在於它的免疫穿透力，是否會加劇感染後的病情。

●與Delta變異位點類似、專攻免疫防線

目前尚未有證據顯示BA.4和BA.5會讓感染者病情加重，不過這兩種變異株帶有和Delta一樣的L452R變異位點，除了傳染力較強，更容易黏附在人體細胞、進而破壞免疫細胞，增加病症的嚴重程度。另一個突變點F486V，讓病毒棘蛋白輕易就和人體細胞結合，更容易穿透人體的免疫防線。

日本東京大學5月底發表的一項預印本研究發現，比起BA.2，BA.4和BA.5在動物肺部細胞的複製速度更快，導致動物感染後的症狀加劇。研究也建議，各國公衛當局應正視BA.4和BA.5的潛在風險。

美國哥倫比亞大學一項研究也指出，即使打過疫苗和加強劑，感染BA.4和BA.5後，採用單株抗體免疫治療的效果會比BA.2減弱。

在Omicron出現之前，很多專家都相信，染疫或施打疫苗獲得的免疫力，可預防再度感染。現在這個觀念已經崩解。隨著新冠病毒的不斷變異，重複感染勢必成為常態。

●BA.4、BA.5何時大流行？

蘇里大學分子生物學與免疫學教授辛格（Kamlendra Singh）說，我們和新冠病毒的關係就像捉迷藏，人類永遠都是在後面苦追，只能隨機應變。目前要預測BA.4和BA.5何時大舉攻陷還言之過早，但很有可能比想像得要快。許多人寄望次世代疫苗的開發，辛格指出，疫苗永遠緩不濟急，不過隨著疫苗普及率與規模感染獲得的雙重免疫力，仍有機會減少染疫後的重症機率。