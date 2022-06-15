全台新冠感染人數已突破全人口數的10%，其中不少人解除隔離後，仍有咳嗽、呼吸不順等「長新冠」症狀，奇美醫學中心建議，這類民眾可以多喝「養肺茶飲」，改善喉乾、咳嗽、疲倦等後遺症。

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾指出，許多確診者均服用「清冠一號」，臨床證實，該複方中藥有助於緩解發燒、喉嚨痛、咳嗽、黃稠痰等中醫風熱症狀。

不過，部分確診病人在解隔離或出院後，仍有咽乾、咳嗽、痰少難咳、呼吸不順等困擾，梁祐爾說，這類患者舌苔厚度及舌色均顯異常，可用化痰飲中藥，加養陰、補氣、宣肺清熱藥物，來解決呼吸道症狀。

有些「長新冠」患者出現失眠、耳鳴、頭痛、心悸等自律神經失調相關症狀，則會給予疏肝理氣等中藥來治療。

此外，確診者如果之前生活作息不正常，例如，常晚睡、熬夜，或是飲食失衡、營養攝取不足，屬於「氣陰不足」體質，在染疫後容易出現心悸、一動就喘等後遺症，必須長期調整身體。

至於喜歡吃冰、飲冷的民眾，原本消化功能不佳、舌苔白厚，在染疫後容易發生食慾不振、腹瀉腹脹等「中焦濕滯」的表現。

梁祐爾表示，「長新冠」患者常有喉乾、咳嗽、少痰、疲憊等後遺症，建議平日多喝常可以「養肺茶飲」，藉此補肺、清肺熱、止咳化痰，效果不錯。

「養肺茶飲」作法簡易，藥方為：沙參3錢、百合3錢、桑葉3錢、陳皮2錢，在1,500c.c.水中放入藥材，開大火煮沸，再轉小火續煮10分鐘即可，服用時以溫熱較佳。

梁祐爾提醒，確診者在康復後應多多休息、補充營養，如果還有咳嗽、多痰、活動性喘、心悸、頭暈頭痛、失眠焦慮等不適症狀，應至各醫院整合門診，積極就醫治療。