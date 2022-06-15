有民眾詢問：「吃完解熱止痛藥後，為什麼我會心跳加速而且睡不著覺？」食藥署解釋，有些複方解熱止痛藥會加入咖啡因成分來輔助止痛，因為咖啡因會增加胃黏膜的血流量、加速藥物吸收，還可稍微抑制肝臟代謝酶的活性，藉以延長止痛效果。

●藥物標為「加強錠」 避免搭配咖啡因

這類藥物通常會標示為「加強錠」，使用時如果同時攝取含咖啡因的飲食如茶、咖啡、巧克力或可樂等而導致體內咖啡因含量升高（成人每日咖啡因攝取量建議在300毫克以下），就有可能造成心悸、焦慮或是失眠問題。孕婦、哺乳婦及對咖啡因敏感者，都應該避免此類藥品。

●服用解熱止痛藥 牢記3重點

在服用解熱止痛藥時，民眾應牢記三要點：

1．使用要趁早：在疼痛發生初期使用，例如有人頭痛發生前會有預兆，在症狀一發生就使用可達到最佳止痛效果。

2．用量要從少：依照說明書從最低劑量開始，不要過量，也不要長期使用，一旦症狀緩解就停藥。

3．避免副作用：acetaminophen類（如普拿疼）可空腹吃，但是過量或者喝酒時服用可能對肝造成傷害；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）例如ibuprofen不宜空腹使用，冠心病及腎臟病患者要諮詢醫師藥師後謹慎使用。

●服藥後症狀無改善 應依循醫師診治

食藥署提醒，發燒或疼痛發生時若原因不明，應該先看醫生確認病因，如果是輕微且短暫的疼痛，可到藥局諮詢後購買解熱止痛藥以緩解不適，但使用前應該主動告知疾病史與用藥史，並詳閱說明書；服藥後，若症狀無緩解或是變得更嚴重，應儘速就醫找到病因才是治本之道。