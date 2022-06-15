半夜尿意頻繁打斷睡眠，當心身體有潛在健康問題？國泰綜合醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛受訪表示，夜間多尿症與各種原因有關。部份患者是夜間尿液製造變多，其原因可能是荷爾蒙失調(抗利尿激素下降)或男性荷爾蒙下降(導致抗利尿激素下降)，另外白天水份喝太多積留在下半身，夜間水份迴流到心臟、腎臟後引起尿量增加。

第二種主要原因是膀胱儲存功能下降，如男性攝護腺肥大、女性神經性膀胱(退化或女性荷爾蒙降低引起)、膀胱過動等問題，都可能造成膀胱彈性、功能變差，影響尿液儲存量。

此外，也可能與患者本身的內科疾病有關，如糖尿病族群容易尿多。心臟血管疾病族群如果白天行走過多，血量會累積在下半身，夜間平躺時才回到心臟再經由腎臟代謝，造成半夜需要起床排尿。

還有一群人夜間多尿與睡眠障礙有關，如鼻腔構造問題或肥胖導致「睡眠呼吸中止症」，會造成半夜呼吸道阻塞醒來並有尿意。這類患者不只可能面臨夜尿問題，還可能增加心臟疾病相關風險，須格外注意。

(圖/潮健康提供)

●夜間多尿影響大？ 恐增跌倒、骨折、腦出血風險

蔡樹衛醫師表示，腦部分泌的「抗利尿激素」有濃縮尿液作用，正常狀況下夜間尿液濃縮可避免睡眠中斷。當年紀變大、患有睡眠呼吸中止症或更年期荷爾蒙下降，都會影響抗利尿激素無法正常分泌，導致夜間尿液增加，需要起床排尿。

蔡樹衛醫師指出，夜間排尿量大於白天3成以上，就屬於夜間多尿的情況。尤要提醒年長族群，如果夜間多尿不處理，除了影響精神，有研究指出容易增加跌倒、骨折、腦部傷害與腦出血的風險。

一般成人也不應忽視夜間多尿，蔡樹衛醫師表示，夜間多尿可能是全身性代謝疾病、心臟疾病、糖尿病或睡眠呼吸中止症引起，這些疾病如果沒有及時檢查出來，不但影響身體健康，還可能有潛在生命危險。

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●夜間多尿症如何治療？ 醫提醒4生活保健習慣

蔡樹衛醫師說明，夜間多尿症可能不是單一的泌尿系統疾病，會先詢問患者相關病史。如果是單純性夜間多尿可以給予口服抗利尿激素藥物，改善睡眠情況。若是男性且有良性攝護腺肥大症，可以給予攝護腺與膀胱過動藥物加以治療。

同時，也要評估患者是否有糖尿病、心臟疾病。有打呼、打鼾等睡眠呼吸中止症狀況時，建議接受呼吸相關治療，一併改善夜間多尿的根本原因。呼籲民眾只要發現有夜間多尿問題，應及早至泌尿專科就診，檢查是否有潛在問題並適當治療改善生活品質。

夜間多尿的生活習慣方面，蔡樹衛醫師建議，晚餐後4-6小時盡量不要喝水，睡前將尿液排空，避免攝取含咖啡因的飲料。如果本身有心臟問題而白天容易下肢水腫，可穿著彈性襪幫助循環，或在中午時休息平躺，讓水份先回到心臟，減少下肢水份在晚間迴流造成尿意。

至於「過動性膀胱」族群，由於對溫度敏感，要注意天氣變冷時適當保暖，可減少對膀胱的刺激。夜間喝酒過量，尤其是啤酒更容易有利尿效果，也可能引起夜間多尿症，生活上應多加注意。