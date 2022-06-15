現代人工作忙、壓力大，常會購買保健營養品顧健康，但你會不會買了一堆卻忘記什麼時候該服用？或者一口氣集中在同一個時間吃？小心此舉可能浪費錢還沒辦法充分發揮效用！

●保健營養品 吃對時間表

▲空腹吃：飯前至少1hr以上∕飯後至少2hr以上

・滴雞精、鱸魚精、蜆精、人蔘飲、莓果飲、代餐飲品、膳食纖維、青汁、菊苣纖維、綠藻。

・鈣、鐵、鎂。

・膠原蛋白、甲殼素、苦瓜素、蜂膠、精胺酸、馬卡、益生菌、B-聚葡萄糖。

▲飯後吃：飯後1hr以內、隨餐吃：跟著餐一起吃（吃完保健食品立刻吃飯）

・水溶性營養：B群、葉酸、維生素C、綜合維他命。

・礦物質：鈣、鋅。

・脂溶性營養：維生素ADEK、葉黃素、魚油、藻油、DHA、蝦紅素、磷蝦油、魚肝油、月見草油、Q10、大豆卵磷脂。

・酵素類：酵素、鳳梨酵素、納豆酵素、中和酵素、蔬果酵素。

・莓果萃取錠：藍莓錠、葡萄籽、接骨木、蔓越莓。

・其他：薑黃、大蒜精、紅麴、蜂王乳、胎盤素、靈芝、牛樟芝。

(資料來源/高敏敏營養師 圖/常春月刊提供)

▲睡前吃：睡前30分鐘以內吃完就去睡

・礦物質鈣、鐵（要特別注意，鈣、鐵不可同時食用），因為兩者具有拮抗作用、彼此會競爭吸收；若想補充鐵與鈣，建議每天輪流著吃或空腹時吃鐵劑、睡前吃鈣片。

・維他命Ｃ、膠原蛋白、莓果養顏飲、一般劑量Ｂ群、葉酸。

●保健營養品特性大不同 攝取前諮詢醫師有保障

營養師高敏敏強調，保健營養品每款都有他的特性、常內含多種成分加上每個人身體狀況也不同，因此建議服用的時間也會有所不同，記得除了服用時間要注意，購買前也須看清楚標示、攝取前也可以詢問醫生、藥師或營養師，在保健身體前，必須先理解自己的需求。