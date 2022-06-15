星座運勢網站「星座看看」分析12星座會後悔分手的情況，像是獅子、天秤、雙魚如果看到對方過得很爽，狀態絕佳，就會感到十分後悔。

▍白羊座

白羊座分手就是分手了，不會有留戀，所以很少會感到後悔，除非你們有很多共同朋友，在分手後選擇站在你那邊，讓他感到很孤單，此時才可能多少感到後悔。

▍金牛座

金牛座在失去後才懂得珍惜，如果一段感情中對方很好，是他自己任性胡鬧，把這段感情搞砸，他們就會感覺很後悔。

▍雙子座

如果分手後態度比雙子座還灑脫，玩得比他們還瘋，他們可能會突然覺得你充滿魅力，後悔當初沒有深入認識真正的你。

▍巨蟹座

巨蟹座心思細膩，只要生活中出現你存在過的痕跡，像是當初送的禮物，留在他家的牙刷，這些都會讓他感到後悔分手。

▍獅子座

獅子座有慕強心理，會被強者吸引目光，如果分手後你在事業上非常成功，會讓他們覺得錯過潛力股，而感到很後悔。

▍處女座

如果交往過程中能改變處女座，帶給他們安全感和正能量，在分手後會讓他們特別難忘，想起時多少會感到後悔。

▍天秤座

天秤座分手後會偷看前任的現況如何，如果對方立刻交到一個比自己還優秀的另一半，他就會覺得後悔不已。

▍天蠍座

想讓天蠍座後悔分手，就要在分開後表現出好像離不開他的樣子，有煩惱就找他傾訴，時不時找他們聊天，只要你們不是因為出軌而分手，這樣就很容易讓他們思考當初分手是不是太衝動了。

▍射手座

射手座新鮮感來得快去得也快，想讓他們感覺後悔，分手後就要找機會出現在他們面前，像是參加共同朋友約的局，然後表現出若無其事、無所謂的樣子，很容易又能勾起他們的好奇心，後悔分手。

▍摩羯座

摩羯座性格穩重，任何決定都是經過再三考慮才下定決心的，因此不太會因為分手感覺後悔，不過如果是一段刻骨銘心的感情，當然還是會傷心，只是會努力逼自己放下。

▍水瓶座

如果分手原因是出在兩個人身上，水瓶座就不太會感到後悔，唯有因為外力介入不得已分手，才會讓他們常常想起對方，感覺後悔。

▍雙魚座

雙魚座的世界中，把愛情看得很重，分手後往往會墜入低潮，如果在這時候在他面前以絕佳狀態出現，表現出有禮卻疏離的態度，就會讓他們很後悔。