台灣科技產業的發展速度飛快，急需大量人才，連帶推升薪資快速成長，先前有名網友在Dcard以「三年不如一跳」為題發文表示，他在短短四年內薪水翻了三倍達到12萬6300元，薪資漲幅驚人網友紛紛喊有夠神，有人表示在科技業向來是跳一間加一級，靠著轉職加薪最快。

原Po指出，他畢業於聯合大學電機工程學系，主修電力、專長是硬體開發，第一份工作是電源研發工程師，每天工時平均12小時以上，月薪是4萬100元。工作一年後他跳槽到第二家公司，工作地點在大陸，每天工作8小時，加上周六半天上班，月薪大幅增加到7萬6500元。

原Po在大陸兩年多後再跳槽到台灣公司工作，工作職務是資深研發工程師，每日工時8.5小時，月薪已達12萬6300元，令網友驚訝原Po薪資四年內翻了三倍，而且平均日工時還大幅減少3.5小時。

網友紛紛表示「這個真的是強者」、「原PO是神」、「真厲害」、「傳產跟科技業真的不能比」、「確實，三年不如一跳，半導體廠也是」、「這實在太勵志了」、「果然還是要跳槽」、「太厲害了，我工作快兩年，雖然底薪是你一開始的兩倍，但月薪到現在才增加一萬」、「在電子業本來就有跳一間加一級的說法」、「看來該轉系了」。

根據1111人力銀行調查，上班族平均40歲前跳槽次數達4.5次，透過轉職方式，最多讓薪水增加8333元。