台積電今年以來表現疲弱，自年初688元高點一路狂瀉，至14日收盤價513元，大跌約25%。中環今年來2次拋售台積電股票都虧損，最近一次處分台積電股票損失約1272萬元，不過中環仍堅定看好台積電後市發展，周一（13日）公告以526.56元均價買進590張台積電，交易總金額為3億1067萬元，但以14日收盤價計算，帳面又虧約800萬元。

美股近期接連重挫，費城半導體指數大跌逾5%，台積電ADR一度跌至85.02美元，創下波段新低，拖累台積電14日早盤同步開低，一度下殺至507元，上演500元關卡保衛戰，終場收跌3元，以513元作收。

今年中環已5次公告台積電股票買賣，其中兩次處分皆呈現虧損，1月中旬以590.24元處分台積電529張股票，處分損失約117萬元；最近一次則是在5月底，以559.22元處分台積電544張股票，處分損失約1272萬。

而取得台積電股票則有3次公告，分別在1月公告以600.97元買進台積電502張股票；4月公告以586.92元買進515張台積電股票；最近一次則在6月13日，取得台積電590張股票，均價為526.56元，總計交易額約3.12億元。

台積電已經遭外資4連賣，6月迄今賣超逾7萬6千張，但許多專家仍看好台積電未來於晶圓代工的領先地位，科技研調機構IC Insights預估，到2025年前，台積電全球最大晶圓產能的龍頭地位無法撼動。

另外，台積電8日股東會上，董座劉德音預期今年營收將進一步成長30%。劉德音表示，雖然手機、電腦等消費性電子需求出現下降的趨勢，但車用及高效能運算需求的成長仍十分旺盛，「台積電正進入一個更高結構性成長的時期」。