年底選舉剩不到半年，似乎因疫情造成選情冷落，但事實上中央冷、地方熱，除六都激戰外，幾個任期屆滿的縣市也成為各黨極力爭取的目標。新竹市雖小，但含金量高，選情對政黨具指標意義，國民黨有民調居首的林耕仁和剛被點名的學者翁曉玲；民進黨也有行政院顧問鄭宏輝及副市長沈慧虹，兩黨高層一日不決定，地方廝殺就不會停止。

根據求真民調對新竹市採樣的民調顯示，可以看出選民對各政黨要提名誰，至今仍是一頭霧水。因為從去年開始，街上掛著不同政黨市長候選人看板林立，跨了一年，各黨派表態和被點名的候選人總數已超過十人。而國民黨黨主席朱立倫雖手握民調結果，卻一直不提名林耕仁，甚至又丟出新人選，難怪新竹市在地國民黨民代與基層都急到冒煙，多次喊話應趕快提名林耕仁作為母雞，越早整合才能有更大機會翻轉新竹市。

2022新竹市長國民黨參選人熱門人選。（圖：中時新聞網）

從去年國民黨內各項民調到六月初最新民調，都是市議員林耕仁一路領先，而最近才被黨內高層點名的前NCC官員也是清大學者的翁曉玲，在與林耕仁民調上的支持度更是差異懸殊，兩人在民調互比，翁曉玲落後林耕仁達30%以上，這樣的結果，讓人完全不瞭解朱立倫的選擇標準。了解地方選情人士分析，新竹市的政治板塊，無論國民兩黨都有在地經營的根基，儘早完成提名且重視地方意見，整合好各方資源與人力，才有力拚贏的機會。

2022新竹市長民進黨、民眾黨參選人熱門人選。（圖：中時新聞網）

以目前的選情來看，影響新竹市長選舉的二男一女，分別是民進黨現任市長林智堅及國民黨黨主席朱立倫，還有民眾黨可能的市長參選人高虹安。

被喻為「小英男孩」的林智堅始終獲得民進黨中央支持與關注，即便去年為了大新竹合併案，硬是要推動地方制度法修法，險些賠上了整個政黨支持度，即使最後不了了之，但林智堅對於2022年底選舉發言權依舊影響力深遠。一人卡兩市的局面，確實也引起議論。林對接班人就出現許多版本，最近被逼急了，甚至一度把行政院發言人羅秉成搬出來，以至於在地方深耕經營的黨內同志陳建名、鄭宏輝始終未獲青睞。至於林最新偏好的沈慧虹是否能夠突破重圍，頂住非民進黨籍的身分問題，至今仍未明朗。

而高虹安選不選市長？這話題似乎也討論了近一年，民眾黨在新竹市的政黨票是全國各縣市最高，推派人選參選新竹市長也是柯文哲最大目標，高虹安本是新竹市長選舉黑馬。但從近期的消息指出，高虹安遲遲不願意做出具體行動，即便柯文哲已經要求他先遷戶籍到新竹市，黨中央也頻繁喊話給予鼓勵支持，但是從近期高的回應郭台銘對其參選的方向中，提到如果選市長，婚姻規劃該怎麼辦，出乎意料的回答，不僅讓各界摸不著頭緒，也讓民眾黨年底新竹市長選舉再添變數。

如今三黨三人牽動新竹市選情的關鍵，最後究竟會如何出牌？各方都在屏息等待中。