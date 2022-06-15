「甜心教主」王心凌近期參加大陸綜藝《乘風破浪3》，重新演繹唱跳神曲《愛你》再次爆紅，一時間「王心凌男孩」、「王心凌女孩」討論度大增。前(12)日則有網友在PTT表特版分享一張「兇版王心凌」美圖，雖然其它張照片並不太相，鄉民仍熱議比較兩人顏值，甚至有人突破盲點提醒「本尊也不小」，說明王心凌不僅長相甜美能唱會跳，就連身材都是不輸人的超火辣等級。

趕搭討論度仍舊火燙的「王心凌旋風」，前(12)日有網友在PTT表特版（Beauty）分享「兇版王心凌」，一般貼出美圖可能會精選多張，但這篇貼文裡卻只秀出一張圖，並寫道：「其他張不太像就是了」，只見王心凌的招牌酒窩在這位妹子臉龐隱隱浮現，「一圖限定」的微笑表情確實相似度十足，令人看了不禁懷疑「難道就是王心凌本人的照片？」。

不過看IG其它照片，這位妹子確實「一圖限定」相似度高，其它照片雖然也顏值美、身材犯規，但不是每張都能如此神似本尊。即便如此，仍舊引起表特鄉民暴動：「滿像的」、「很會釣魚」、「想當魚」、「超正」、「很漂亮有氣質」、「優質 釣魚系女神」、「以前釣蝦會露一點福利。現在沒了」、「采臻真的大，而且腰很細」、「本人超小隻而且超親切，釣魚有遇過，給推」、「明明就是溫翠蘋」、「這個是開朗釣蝦youtuber」。

跟本尊比較的討論自然也不會少：「比王正」、「神韻有欸」、「比王心凌正」、「王要再斜30度拍才能有這張的水準」、「這哪裡像 根本就是王心凌阿」、「王比較正」、「比王顛峰期還正」、「都很漂亮」、「看推文才知道不是王心凌」、「王心凌奶子什麼時候變這麼大了~!?」；但也有鄉民突破盲點：「本尊也不小欸」、「有像 我記得本尊也不小XD」、「記得本尊也不小+1」，提醒大家王心凌的身材也相當「有料」。