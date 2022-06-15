法界盛傳司法院憲法法庭擬透過宣告最高法院「連身條款」違憲，再經由檢察總長非常上訴，要求最高法院重新審理檢視死刑確定判決後，替38個死囚翻案。由於在兩公約和所謂教化可能性的人權大旗下，最高法院從去年起開始不判死刑，形同實質廢死，一般認為未來如果重審死囚案，改判無期徒刑的機率不小，還可能因為死刑判決遭撤銷，須依據《刑事妥速審判法》的羈押不得超過5年規定，讓法院不得不放人，形成死囚趴趴走的恐怖場景。

翻開38個死囚判決，以一再主張最高法院連身條款違憲的黃麟凱為例，他不滿王姓前女友提分手，加上盜領花光女友大學學費曝光，遭到討債，竟在2013年10月1日持偷打的鑰匙潛進女方家中，沒想到，黃男剛進屋就被王母撞見，竟一不做二不休，先勒斃王母，再躲藏屋內，等王女回家性侵殺人得逞，黃被捕後推說王母看不起自己才下手，不但毫無反省能力，還一直主張最高法院審判長邵燕玲、法官王復生等人重複審理他的案子違憲。

王鴻偉追求正妹不遂，竟撞昏被害人殘殺176刀，還要母親別賠償。（圖／中天電視畫面、報系資料照）

再如追求正妹不遂，竟開車殘忍撞昏被害人再殘殺176刀的王鴻偉，他家境優渥，出身淡水建商世家，當時24歲的王鴻偉在聚會中認識年僅20歲張雅玲驚為天人，不滿屢遭拒絕，竟在2000年9月26日開白色賓士車撞昏張雅玲後，把她放進後車廂，張雅玲清醒後奮力反抗，王鴻偉竟拿出開山刀朝她亂砍176刀，香消玉殞的張雅玲只剩頭皮連著頭骨，王行兇後還刻意脫掉被害人下半身衣物，企圖布置成姦殺假象。

王鴻偉殺人後毫無悔意，一審士林地院判決前夕，王母到看守所探視時，告訴他準備以880萬與被害人家屬和解，將先付200萬元，王竟要求母親不要先付錢，等判決結果再說，以免到時「沒了錢、又沒了兒子」。本案歷經7次更審，每次法院都判處死刑。被害人大姊曾公開受訪稱：「遲來的正義已經不是正義了，王會不會執行死刑，對他們來說已經沒有差別，他們只希望王鴻偉不要再回到社會，去害其他的人而已。」

不少法界人士痛批蔡政府和法務部，認為讓38個死囚以拖待變，執政當局難辭其咎。名律師陳長文曾指出，倘蔡政府「有意」將「廢死」作為政策方針，就該開天窗說亮話，而非用暫緩執行死刑以拖待變！政府有責任向全民交代死刑存廢何去何從。1987年被綁架殺害男童陸正的爸爸陸晉德，也曾痛批法務部竟然拖2、30年，不執行最高法院定讞的案件，他斥責法務部「為什麼不執行死刑、阻擋死刑？」並強調：「我們老百姓不同意！」

法務部長蔡清祥對執行死刑態度消極，引發朝野立委、律師、被害人家屬不滿。（圖／報系資料照）

不少藍綠立委也看不下去，曾在質詢時建議法務部長蔡清祥，若法官現在不太願意判死刑，法務部也不執行死刑，應在《刑法》增加「無期徒刑不得假釋」、或「終身監禁」條文，不過蔡清祥回應，這樣會使監所教化產生很大的問題，因此要多方考慮。

法務部對執行死刑態度消極，也不願修法徹底解決死刑問題，讓許多在監死囚求生不得、求死不能，形成另類慘無人道酷刑，從法務部長蔡清祥2018年7月上任以來，已有4名死囚非自然及自然死亡，其中包括2019年在台北看守所上吊身亡的陳昱安，以及不同意廢死團體代為釋憲、卻因胃癌病死台中監獄培德醫院的吳慶陸，另外2人則是創下最高齡84歲病死的郭旗山、以及苦等不到釋憲成功就罹癌死亡的鄭文通。

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