國發會今（15）日上午指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）今日公布「2022年IMD世界競爭力年報」，台灣在63個受評比國家裡排名升至第7，比去年進步一名，此一排名為2013年以來最佳。

國發會表示，IMD從各國經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設四大領域20個中項、255細項指標來評估各國競爭力。四大指標中，今年我國「企業效能」與「基礎建設」各進步一名，升至世界第6名與第13名，而「政府效能」表現持平，排名第8，至於「經濟表現」則因我國2020年受疫情影響較為輕微，比較基期較高，加以受2021年本土疫情升溫實施三級警戒影響，排名滑落五名至世界第11。

國發會指出，在20項中項評比裡，2022年我國「國內經濟」與「經營管理」高居世界前五名，而細項評比中，也有多項評比名列前三名，其中「人均金融卡交易額」、「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」等指標更高居世界第一。

我國歷年IMD競爭力排名以2011年、2012年名列第6、第7最佳，2022年由前一年第8升至第7，創下2013年以來最佳，連續第4年進步，在人口超過2,000萬人的經濟體中，也是連續兩年排名蟬聯世界第一。

2022年IMD競爭力評比前五名依序是丹麥、瑞士、新加坡、瑞典、香港，另外，中國大陸排名第17、韓國第27。