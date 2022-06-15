你以為台灣只有陶朱隱園長得奇怪？其實台灣各地一直都存在不少怪建築，在地人基本上都會稱它「怪怪屋」，但你可別小看這些建築物，看似古怪的設計，其實都要價不斐，口袋不夠深還蓋不出來！

蔡阿嘎昨（13）日在自己YouTube頻道發布《新稀奇百屋鑑賞團》第五集，帶大家看台灣三大怪怪屋，其中第一家真實名稱一曝光，在地人立刻留言驚呼：「原來它有名字！」。

第一間 桃園龍潭葉山樓

這棟怪怪屋位於桃園中正路、中豐路、東龍路、大昌路、外環道路五條大路的交叉口，屋主本身就是在做建材，因此整棟樓都是他一手設計、承包、監工，只不過蓋了35年都還沒蓋好，整體融合了中式、日式、歐式、泰式的風格，最大特色就是那沒有扶手的旋轉樓梯，一共八層樓，取名為葉山樓。

底下有不少龍潭在地人表示真得是從小看到大，第一次知道它有名字，一直以為它就叫怪怪屋，另外也有人提到，其實屋主一直沒蓋好房子，據說是因為位於五叉路口，有風水問題，所以房子不能蓋好，但也有人說是因為蓋太奇怪，台灣建築法規找不到能讓屋主繼續蓋的相關內容，因此建照發不出來就停著沒蓋。

第二間 桃園火車站怪怪屋

這間巴洛克式建築的怪怪屋，位於桃園火車站附近，曾經在美國論壇「Reddit」引熱議，屋主從2013年開始蓋，到現在都還沒蓋完，光是主體就蓋了5年，共10層樓，每一層都有50坪，其中8樓到10樓是景觀樓。

外觀用粉花崗岩打造，做工十分做工精巧，蔡阿嘎甚至驚呼以為來到奇美博物館，而且這棟怪怪屋不只外觀厲害，內部裝潢也不馬虎，全用大理石和花崗石去裝潢，屋主就曾跟中時記者表示：這未來會是全台灣最猛的建築物！

第三間 台中大甲石頭屋

這間因為一樓堆滿石頭，加上四周都是放滿廢物物聞名的大甲石頭屋，曾因為廢棄物太多被民眾檢舉，環保局出動八名隊員，四台垃圾車到場清理出0.5噸垃圾，不過從蔡阿嘎影片來看，基本上還是沒什麼改善，房子周圍仍有許多廢棄家電、枯木、石頭堆疊著。

屋主是一位老伯伯，住在二樓有30年~40年，平常都是爬過門口的石堆回家，據《東森新聞》報導，老伯伯說住在裡面其實很舒服，不僅冬暖夏涼，隔音還很好，蔡阿嘎則認為其實外觀遠遠看挺美的，很像天外奇蹟的氣球屋，只不過鄰居應該會很頭痛，拍攝影片過程也有在地人分享屋主小八卦，就是原本屋主的兒子有帶女朋友回來，結果看到房子長這樣就跑掉了。

蔡阿嘎也在留言處表示：能把房子蓋成這樣，口袋也要有點深吧？網友們也紛紛回應：「今天的怪怪屋真的大開眼界！！而且賞屋還有八卦聽」、「桃園市區那個巴洛克建築老闆真的是財富自由」、「龍潭那個居然還在蓋，而且蓋35年了！」、「這些千奇百怪的房屋蠻有特色的難怪會吸引人的注意」、「超喜歡看阿嘎推出的奇屋鑒賞團單元，希望之後還能看到各種特別的房屋」、「其實第三間屋子我遠遠看以為是垃圾屋…結果不是」、「真的財富自由才能做到稀奇古怪，第二間真的超有藝術的」。

▲蔡阿嘎位於網路溫度計YouTuber口碑排名第4名。

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