新竹縣市的房市要崩盤了嗎？近日有網友在PTT房產版提問，表示看到好多人在賣房，「每天滿滿的拋售文」，大部分在新竹東區、竹北一帶，短短一行話引發網友熱烈回應。

網友怎麼看

留言串不少網友表示「每週都會有人說竹北要崩了。要崩趕快崩！一直漲是怎樣」、「中古賣屋的變多，但是好物件還是搶手，預售屋還是訂不到」、「工程師炒房都很聰明，現在高點當然拿出來賣」、「收尋新竹買房的文章也相對比別的縣市多 新竹年輕人多」。整體對於「新竹房市崩盤」覺得是不可能的，拿出來賣的不是因為升息和第三房限貸想趕快下車(脫手)，或是本身物件就是不好賣或者太高價。

新竹預售屋實際情況

根據實價登錄，新竹縣市在2022年第一季預售件數有1538件，平均房價新竹市是1912.5萬元、新竹縣則是1538.1萬元，相對來說還是熱絡的狀況。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第一季房市還是維持相對熱絡市況，外在有造價上漲推升房價等題材，預售案仍普遍呈現熱銷的市況，直到近期央行升息與打炒房等題材發酵，加上疫情期間民眾減少外出，預售市場交易才逐漸轉冷。

新竹買房關鍵字：格局、機能、價格

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「新竹買房條件」近半年熱門關鍵字，可以看到對於物件本身的格局、機能、視野、車位、樓層等討論，比房價和總價的討論要來得多，顯示購屋者本身還是更在乎房子的條件。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月16日至2022年06月13日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新竹買房條件』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。