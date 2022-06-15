錢多事少離家近，是大家夢想的工作條件，但是多遠算是離家近？通勤要花多少時間你才能接受？就有網友問大家單趟通勤可以接受的範圍是多久？表示自己只能接受半小時。

從留言來看網友現況多在1-1.5小時左右，有的跟原PO一樣，大概在30分鐘以上就覺得久，也有人回說「看薪水」、「看是站著人擠人還是坐著睡」、「看自駕還是大眾運輸」、「這種事情有些不是自己能決定的」。

通勤時間長短 視通勤方式而定

日前也有通勤族發文抱怨自己的路線，每天早上出門就塞在高速公路上，回家後家人都吃飽飯了，沒有互動的時間，10年換算下來超可怕。這番留言卻引來一些跨縣市通勤的網友笑，「我認識從宜蘭通勤大安區」、「你是沒有開國一去內湖汐止的南部人吧」、「光看這篇文就覺得應該是住在蛋黃區的人，沒遇過住在蛋殼區到蛋黃區的人」、「一堆好嗎？你是不是沒朋友啊？」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「通勤時間」近一年熱門關鍵字，可以看到上班或上課通勤的民眾主要都在討論通勤方式和時間的關係：像是騎機車、開車、搭台鐵列車、捷運、甚至還有搭高鐵上班的。也有部分民眾會討論通勤的優惠定期票月票等等。

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分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2021年06月14日至2022年06月13日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。