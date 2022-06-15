從民謠、抒情歌、搖滾到R&B，台灣流行音樂隨著時代不斷進化，近年更是嘻哈饒舌當道。在大眾逐漸關注的目光下，許多富有才華的饒舌歌手一一湧現，各個嘻哈音樂廠牌也接連誕生，迎來屬於台灣的大嘻哈時代！

台灣饒舌先驅者 大支為何被封殺長達9年？

提到近年越來越蓬勃發展的台灣嘻哈盛世，絕對不能忘記堪稱「教父級」饒舌歌手的大支。身為饒舌先驅者的他，20年前以一首「台灣SONG」唱出台灣之聲，一夕爆紅，目前位居《網路溫度計》人氣歌手口碑排行榜第150名。

敢言敢唱、葷腥不忌，以及擅長用犀利歌詞針砭時事、嘲諷社會議題的風格，雖然讓大支紅遍大街小巷，卻也因為屢屢觸碰敏感議題，一度遭到各家唱片公司封殺，時間長達9年。

▲大支位於網路溫度計人氣歌手口碑排行榜第150名。

超狂事蹟誰能比！大支衝破困境唱進金曲獎

既然沒有唱片公司願意合作，那就自己想辦法出專輯！於是，大支在困境中自行籌措資金和資源發片，維持一貫的批判風格，並多次得到金曲獎和金音獎肯定，甚至立下不少創舉，像是邀請達賴喇嘛跨界合作拍MV、成為第一位登上NBA中場表演的台灣人等等。

今（2022）年他更以專輯《台灣隊長》二度角逐金曲獎台語歌王，用10首歌曲向代表台灣精神的在地英雄們致敬，包括「民主先生」李登輝、大聯盟好手王建民、力挺同志平權的祁家威等人，希望能藉由音樂讓這群有名的、無名的、帶領著台灣前進的「台灣隊長」能被更多人看見。

改當「校長」？大支創立「人人有功練」推廣嘻哈文化

從台灣饒舌拓荒者，到現在因為成立嘻哈音樂廠牌培養後進而被尊稱為「校長」，大支是台灣嘻哈音樂界中最具話題性的傳奇人物，也是唯一登上國外各大媒體雜誌、節目專訪的饒舌歌手。

2003年他在台南創立「人人有功練」饒舌音樂工作室，秉持「希望讓喜歡嘻哈的人有個地方能夠待著」的初衷，培育出不少饒舌新秀，像是小人、RPG、BR 、Way、韓森、顏冠希 JY以及2019加盟索尼音樂的熊仔等人，致力於嘻哈文化的推廣與教學。

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