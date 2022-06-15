京城銀(2809)旗下全資子公司京城證券為提升業務規模，規畫斥資3200萬元以受讓方式取得富隆證券經紀業務，以8月1日為受讓基準日，完成後業務營運據點將增為2處，證券經紀業務市占率排名將自63名提升至56名。

京城證券前身為萬泰證券，僅有嘉義1處營業據點。京城銀2020年11月以每股16.11元、合計斥資3.07億元，以股份轉換收購萬泰證券，去年3月再對萬泰證券加碼轉投資7億元、成為全資子公司，去年7月更名為京城證券。

證期局副局長高晶萍表示，京城證券為提升受託買賣有價證券業務規模，決議斥資3200萬元、以受讓方式併購富隆證券經紀業務，並在富隆證券總公司分戶後場地增設南京分公司。受讓後富隆證券仍保留自營業務，京城證券經紀業務據點則增為2處。

證期局表示，京城證券經紀業務市占率0.02％、富隆證券為0.04％，市占率排名分別為第63名及61名，受讓基準日為8月1日，預期完成後京城證券經紀業務市占率可望提升至0.06％，排名將自63名提升至56名。

此案為近5年來第8件券商合併受讓案，先前有2017年豐農證承接豐德證，2018年元富證承接萬通證、(牛牛牛)亞證承接鑫豐證、光和證承接信富證，2020年光和證承接金港證、國票證承接大鼎證，以及去年宏遠證券承接光隆證券經紀業務案。