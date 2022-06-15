豪宅不僅價格高，月租金同樣驚人，依據實價最新資料，今年截至4月總租金最高的住宅為位於台北市信義區的「台北信義」，月租金總額38萬8,500元，平均單坪租金2,432元，而總租金最高前五名都在22萬元以上。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年不少豪宅租賃交易，去年「西華富邦」有多筆破40萬的租賃，儘管每月租金超越小資族年薪，仍有不少財力雄厚，但在資金運用上希望更具彈性的租客有需求，且市場上豪宅出租的釋出不多，故豪宅租金水平相對穩定。

今年總租金最高的豪宅，「台北信義」以38萬元奪冠，第二名為位於松山區的「華固名鑄」，7樓戶總月租金30萬元，其租金單價每坪2,693元，也是今年截至4月豪宅中租金單價最高的租賃交易，第三名是位在傳統豪宅路段的「仁愛創世紀」，月租金25萬元，不過租金單價不到2千元，第四名是位於大直重劃區的「帝景水花園」，總月租23萬，租金單價未達2千元，第五名則是「明日博」，總租金22萬元。

郎美囡分析，豪宅的租金單價並不特別高，如仁愛創世紀及帝景水花園的單坪租金僅超過1,500元，與一般地段佳的大樓住宅相當，但豪宅的坪數通常在百坪上下，故總租金偏高，不過台北市豪宅每坪成交價動輒百萬，所以租金投報率偏低，通常在1.5%~2%上下，而豪宅屋主也非以出租為目的，通常為家族、子女或財務規劃而置產，願意出租是希望有人照顧房子，因此會慎選租客。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，豪宅在軟硬體的規劃及服務上具有高水平，雖然月租不斐，但能與社會賢達為鄰也是評估的重點，且近幾年海外來台投資增加，高級住宅的需求有增無減，租金可穩定發展，也將成為一個特殊的小眾市場。