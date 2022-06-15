0825:CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，北頓內茨克（Severodonetsk）和哈爾科夫（Kharkiv）的激烈戰鬥仍在持續，他表示:「損失是痛苦的，但仍須堅持下去」，因為頓巴斯太重要，更是未來幾周誰將佔據主導地位的關鍵。

而有烏克蘭官員稱，哈爾科夫以南的伊久姆（Izium）也在激戰，烏軍透過反及奪回郊區的一些據點；據該官員估計，目前有1萬5000人在伊久姆，但該鎮缺乏電力、水、天然氣、電信訊號和網路，已經有80%的基礎設施被摧毀。

#Ukraine: A Russian tank was destroyed by a Ukrainian RK-3 Korsar anti-tank guided missile operator in the vicinity of Izium, #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/hQc1OJ783c — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 14, 2022

俄羅斯軍隊摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）所有聯外橋樑，要困守在阿佐特化工廠（Azot）的烏軍投降。（圖／路透社）

0750:北頓內茨克淪孤島 俄正告烏守軍：放下武器 停止無意義反抗

俄羅斯軍隊摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）所有連接烏軍控制領土的橋樑後，北頓內茨克已淪為孤島。半島電視台（Al Jazeera）報導，俄羅斯國防部14日宣布，將給困守在北頓內茨克阿佐特化工廠（Azot）的烏軍投降機會，「停止他們無意義的反抗，放下他們的武器。」

俄羅斯軍隊摧毀北頓內茨克（Severodonetsk）所有聯外橋樑。

俄羅斯也宣布將在莫斯科時間15日上午8時至晚間8時（台灣時間15日13時至16日凌晨1時）開放人道走廊，所有欲撤離的人員將送到親俄份子控制的盧甘斯克城市斯瓦托夫（Svatovo）。

烏方指出，目前約有500名平民及2500名烏軍及國際戰士藏身於阿佐特化工廠。