今天在大聯盟場上海盜以1：3不敵紅雀，此戰我國好手張育成擔任先發第7棒二壘手出賽，他延續上一場手感，並在7局敲出本季、海盜生涯首支全壘打，幫助球隊拿下今天唯一分數，目前打擊率上升到.147，為自己往後上場機會繼續增添籌碼，而海盜輸球後戰績來到24勝36敗，接著他們還有一場比賽要打。
張育成在昨天比賽貢獻安打得分還上演美技守備，可惜仍出現低級失誤，讓這場表現有些美中不足，但今天他討回顏面，總計3打數有2安打貢獻1分打點，首次打擊無奈敲出雙殺打，讓隊友白忙一場，但第二次敲出中外野方向一壘安打，不過海盜並未得分，第三次打擊敲出全壘打，逮中89 mph變速球轟向中外野。
這支全壘打也是張育成本季、加入海盜後首轟，相當有意義，此戰過後打擊率上升到.147，有慢慢崛起之勢，近7場比賽他狀況還不錯，17打數有5安打2分打點、跑回2分、選到1次保送，僅吞下5次三振，相比過去被三振率減少許多，本季至今34個打數他就吞下多達17次三振，在守護者7次、海盜10次。
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