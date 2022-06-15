54歲男星「鐵頭警官」汪建民，近年不但淡出演藝圈，更多次捲入欠債風波，傳為了還債到處借錢，並未躲避追債而失聯，近日被目擊神情憔悴去了養護中心，應是探望失智母親，他3年來也首度正面回應債務問題，吐露包含幫澎恰恰扛的800萬及自己的債務，目前債務共計1500萬左右。

本月9日，據《鏡週刊》報導，看見汪建民於下午2點多左右，神情憔悴到了新北某安養中心，待了幾分鐘又出來，之後去了藥局拿了藥袋，又回到安養中心，應是去探望失智母親，之後便離開消失在新北街頭。

先前汪建民被爆因玩各式賭博導致入不敷出，開始跟親友借錢，去年1月又有自稱債主的網友，在爆料臉書社團po文找人，說欠錢後汪建民就消失並失聯，同年3月又爆他跟70多歲阿嬤粉絲借了629萬沒還，阿嬤因此告他詐欺。

而這3年來，汪建民始終保持低調，直到現在首度對《鏡週刊》鬆口吐露債務狀況，否認欠債跟賭博有關，但有部分債務牽涉到澎恰恰，他表示，會玩百家樂是因為之前朋友失戀，他陪對方去了十幾次，「但我下場玩只有幾次，輸贏連百萬都沒有」，至於職棒簽賭，汪建民強調自己熱愛棒球，「絕對不可能借錢去賭職棒」。

據悉，汪建民在演藝圈發展30年，當年拍戲及通告多感覺賺錢容易，導致沒有存錢習慣，若工作收入還沒進來，他就先跟朋友調錢，之後習慣了10萬、20萬的借，因有時工作收入沒進來，又要還朋友錢，才會轉向錢莊借錢，結果利息越滾越大，才會傳出之前和寶媽的金錢觀念不同而分手。

2019年時，因澎恰恰出面幫他搞定了500萬債務，因此之後換澎哥欠下巨債，汪建民才會幫他牽線向地下錢莊借錢，他坦言「當澎哥無力償還，債務就滾到我這邊」，表示自己扛下的澎恰恰債務部分約7、800萬，加上自身的負債，估計目前約欠債1500萬，一度有債主到他家貼字條要他還錢，還打電話給廠商問他的直播時間地點，汪建民不想連累廠商，因此將直播暫時停下，而這是他唯一有收入的工作。

對此，澎恰恰表示當初確實有拿500萬幫汪建民還債，後來汪建民被他波及的部分，金額是多少算不清，但坦言錢是汪建民幫他借的，「債主們可以直接找我就好，看要怎麼還可以一起討論」。