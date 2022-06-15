保瑞(6472)併購腳步不停，昨(14)晚召開重大訊息說明會時宣布，斥資60億元併購安成藥業(安成)，取得100%股權。董事長盛保熙表示，安成有優秀研發及製造團隊，以及非常有潛力的Pipeline，能夠從創辦人及董事長陳志明博士手中承接安成藥業，將大幅助益集團營運與CDMO業務。

保瑞集團陳世民副總表示，併購安成後，集團將進行策略性整合，安成既有生產廠可維持困難學名藥查廠登記所需高技術、較小批量試製批與量產的需求，旗下在美學名藥之後續量產規畫，則可與保瑞既有CDMO量能整合，轉移至竹南廠繼續生產，提升成本及量產優勢、擴大市占以提高競爭力，目前評估安成後續仍有新產品將陸續上市，可望為保瑞CDMO營運帶來極大動能。

若以財務面的角度來看，保瑞此次併購案保瑞取得安成的土地、廠房、藥證、通路、優秀團隊及營運資金，此外，安成今年Q1單季營收22億是年度的高峰期，後續3季將持穩，將為保瑞挹注貢獻。

保瑞表示，持續強化CDMO的水平整合是保瑞集團長期M&A策略目標之一，此次併購案不僅加乘雙邊既有優勢，迅速壯大旗下CDMO與經銷代理兩大營運事業，也將大幅助益產品發展、量產能力與國際客戶拓展，將為集團帶來營運動能。