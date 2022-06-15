大陸浙江一名19歲的女大生，就醫主訴下體疼痛，經醫師詢問後得知，女大生和男友為求刺激，兩人翻雲覆雨時，竟將5公分大小的化妝品瓶蓋塞入體內，事後卻取不出來，她也因為害羞不敢就醫，就讓物體卡在體內1個月，直到下體開始發出臭味，再加上已痛到無法行走，才請求醫師協助。

據《錢江晚報》報導，女大生近日到醫院求診，進入診間一臉害羞，她主訴下體疼痛，經醫師詢問後得知，女大生和男友為求刺激，竟將長5公分、寬3公分大小的化妝品瓶蓋塞進下體，事後卻卡在體內無法取出，再加上她認為此事難以啟齒，使得瓶蓋在體內長達1個月，直到下體開始飄異味，讓她疼痛到無法行走，才在友人陪同下就醫。

醫師檢查後表示，瓶蓋表面光滑，光靠一般的醫療器材無法順利取出，只好多次利用超音波引導，最後終於用手術鉗取出瓶蓋，不過醫師說，瓶蓋在體內長達1個月，已引起發炎，所以女大生才會開始有痛感，若再晚一點取出，還會發生感染，屆時恐會影響生育。

醫師提醒，女性平時要注意個人衛生及規律生活，千萬不要為了追求刺激、新鮮感，傷害到自己，事後若身體不適，定要趕緊就醫。