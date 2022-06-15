斯洛伐克國會議員一行上周訪台，中廣董事長趙少康解讀訪問團是以個人身分來訪，遭外交部批評刻意醜化來訪議員，但趙則嗆外交部「惡人先告狀」，並要求應說明訪台經費誰出的。此消息引熱議，大批網友痛批蔡政府「丟臉」，認為恐又是花納稅人錢做的大內宣。

趙少康昨日（14）晚間8時許在臉書發文表示，來者是客，所以雖他對斯洛伐克訪團在立院行為不以為然，也忍住沒有評論，直到今天律師Jack張把他跟斯洛伐克國會往覆電郵傳給他，他才知道斯洛伐克國會根本不承認該團是國會代表團，也根本不知道有這個團訪台。依斯洛伐克國會說法，來台訪問團的行程非由該國國會籌組，行前也未知會。

趙少康強調，他公布完整電子郵件往來內容，就是要戳破外交部的大內宣，稍懂英文的人都可以了解是誰在說謊，「我想外交部是看得懂英文的」。趙呼籲，外交部應說明斯洛伐克訪團機票、交通、旅館等經費由誰負擔？為何不正式邀斯洛伐克國會派團來訪？更批外交部此舉又是一次「慷台灣納稅人之慨」，浪費公帑又丟人現眼的邀訪安排。

此說法掀熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「丟臉啊！真是史上最丟臉！丟臉丟到家了！」「蔡政府愛作秀做過頭！丟臉丟到國外亦不自覺」、「面對一個面積稍大台灣，人口少台灣很多的斯洛伐克小國家，卑躬屈膝到這種程度，在大陸面前張牙舞爪的囂張氣焰哪去了？民進黨真是夠丟臉了！」「虧外交部還一副洋洋得意，這都是納稅人的錢」。