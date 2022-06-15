三陽工業(2206)為活化公司資產，以新台幣12億元(含稅)處分公司所有之新竹縣新豐鄉榮華段259、261、262、263、264、264-1、265、266、267、267-1、268、269地號等12筆土地，總面積1萬5085.55坪(含榮華段00128建號面積1196.09坪建物)予非關係人全興工程股份有限公司。

該案預計處分利益約為新台幣10.85億元，預計應納土地增值稅1.98億元，每股處分利益預估將可挹注約1.1元，實際處分利益將待交易完成並扣除相關稅費依會計原則入帳。三陽也表示，入帳時間要視後續買賣流程與交割時間點而定，目前尚未確定。

三陽積極布局碳權與綠能市場，繼入主上市公司農林(2913)卡位碳權後，近期再投資鋁電池能源事業，宣布注資30億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能。今年下半年亞福將於南科高雄園區設置3公頃量產基地，預計2025年二代廠完備後，成為全球首家鋁電池量產公司。

外資中止連5日賣超，但消息仍引多方進駐，周二股價強勢翻紅上攻，收漲3.56%報32元，突破所有短均。