臺中市政府警察局刑事警察大隊偵八隊於去（110）年11月查緝毒品案件，查獲犯嫌所販賣的毒品咖啡包竟是採用知名漫畫的圖樣，特別提醒家長要注意家中青少年學子有無持有類似印刷或奇異圖樣的包裝物品。

臺中市政府警察局刑事警察大隊為預防「搖頭趴」再現，全力投入查緝各類毒品，包括時下最流行毒品咖啡包等新興毒品。警方蒐獲情資，1名黃姓男子以通訊軟體推播販售毒品咖啡包牟利，11月在臺中市中清路某知名KTV附近查獲該毒販，起獲查扣10餘包印有知名漫畫「航海王」精美圖樣的毒品咖啡包，經初步檢測含呈現第二毒品安非他命與第三毒品愷他命陽性反應；另查扣販毒不法所得新臺幣10餘萬元。在查緝過程中，偵辦員警發現犯嫌所販賣的毒品咖啡包竟是採用知名漫畫的名稱，包裝上還印有精美的漫畫的骷顱頭圖案，「莫非是提醒施用此物，就會變成骷髏頭？」令偵辦同仁啼笑皆非，全案經警詢後移由臺灣臺中地方檢察署偵辦，業經檢察官偵結後，以《毒品危害防制條例》第4條罪嫌起訴在案。

警方在黃男身上查扣10餘包印有知名漫畫「航海王」精美圖樣的毒品咖啡包，經初步檢測含呈現第二毒品安非他命與第三毒品愷他命陽性反應。(戴志揚翻攝)

警方在黃男身上查扣10餘包印有知名漫畫「航海王」精美圖樣的毒品咖啡包，經初步檢測含呈現第二毒品安非他命與第三毒品愷他命陽性反應。(戴志揚翻攝)

臺中市政府警察局刑事警察大隊呼籲，查緝毒品為警方當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法。另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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