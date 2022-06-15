遇到怪裡怪氣的房東該怎麼辦？一名網友透露，他在外租雅房，一個月雖然只要4000元，但房東「毛一堆」，不僅限制他深夜不得洗澡、上廁所，兩個月電費竟然收8000元；更扯的是，房東還會帶女友回家，在客廳裡嘿咻，叫人超傻眼。

原PO在臉書社團「靠北租屋2.0」分享遭遇，他的工作必須輪夜班，往往回到家已三更半夜，想洗澡卻被房東阻止，「因為我住二樓，衛浴在一樓，房東說會吵到其他人，不讓我洗澡，下班後也不准出房門，是要叫我憋尿嗎」。

網友細數房東怪行徑，對方在屋內裝針孔攝影機，監看房客動靜；以為房東好心要幫大家倒垃圾，事後竟收錢；飲水機壞了，房東改叫水，居然找房客分攤費用。

最扯的是，客廳有一個用窗簾遮蔽的小空間，房東和女友當MOTEL用，在小空間內辦事，完全不怕被看到。電費計算也超誇張，根本沒開冷氣，兩個月收了8000元。氣到包括原PO在內，一些人都想搬走了。